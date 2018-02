Uranio | la relazione di Pili | “Difesa ha coperto omicidi Pinotti? Ha cercato di

ilfattoquotidiano

: 'In Marina 1.101 morti o malati per l'uranio impoverito'. La relazione della commissione d'inchiesta - HuffPostItalia : 'In Marina 1.101 morti o malati per l'uranio impoverito'. La relazione della commissione d'inchiesta - TgLa7 : Uranio impoverito, relazione finale commissione inchiesta: 'sconvolgenti criticità' vengono denunciate per la sicu… - TgrSardegna : La relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sull' #uranio I casi di militari ammalatisi in miss… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Non ha votato a favore dellaapprovata dalla commissione d’inchiesta sull’, bollata come “troppo debole”. Così Mauro, deputato del Misto (movimento Unidos), ha presentato unaalternativa, attaccando la Difesa e il ministro: “Ho le prove che il ministero della Difesa haper anniplurimi e disastri ambientali“, ha attaccato il deputato e membro della Commissione.ha presentato alla stampa un lavoro di 900 pagine, con tanto di fotografie, che riporta i “168 nomi e cognomi delle vittime della devastazione del Poligono di Salto di Quirra“. Ovvero, lì dove – ha attaccato– “sono state usate migliaia di tonnellate di esplosivi con ogni genere di sostanze cancerogene e radioattive”.ha poi mostrato scatti “che inquadrano missili da aereo pronti per ...