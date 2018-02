Uomini e Donne Angela e Paolo pronti alla convivenza? Le prime rivelazioni dopo la

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 febbraio 2018 : Gemma piange per Giorgio! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over, al centro del palcoscenico vi sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese piange ancora per lui! Anche Oggi a Uomini e Donne, continuano le incursioni di Domenico nei confronti di Tina. Continua il triangolo Gemma, Giorgio e Raffaele! Maria De Filippi si accorge che Tina guarda dal lato opposto rispetto a dove è seduto Domenico. L’uomo preso in causa, riferisce nuovamente di ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari torna su Instagram e abbozza un sorriso : Sicuramente questo non è un periodo facile per Valentina Dallari, l'ex tronista di Uomini e Donne , infatti, ha ammesso di soffrire di disturbi alimentari. 'Sono sincera - aveva detto l'8 gennaio ...

“Maria - sei un mito!”. Uomini e Donne - tutti con la padrona di casa. Puntatone - quello del trono classico : allo ‘show’ della corteggiatrice - la De Filippi reagisce e il pubblico non si trattiene. Tutti a sbellicarsi dalle risate : cosa è successo in studio : Uomini e Donne, trono classico. La puntata, incentrata sul ‘nuovo’ tronista Mariano Catanzaro, non è stata divertente, di più. Maria De Filippi ha mandato in onda le prime tre esterne di Mariano, che i fan del programma hanno già conosciuto come corteggiatore di Valentina Dallari e di Desirée Popper. La prima uscita a cui ha assistito il pubblico è stata quella con la bionda Manuela che, come accaduto già ad altre ragazze ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano in studio Virginia e Giulia e va in onda il filmato in cui Nicolò, reduce dal confronto della scorsa puntata, raggiunge Marta in camerino per convincerla a tornare. La corteggiatrice pare irremovibile e critica Virginia che ritiene poco sincera nei suoi confronti, poi in seguito all’insistenza del tronista, dice che ci penserà… Vediamo l’esterna di Nicolò e Virginia: la ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini a Sanremo in compagnia del fratello di Francesco Monte : Nella cornice del Festival di Sanremo 2018 la scintilla sembra scoccata tra Sonia Lorenzini e Stefano Monte.

Trono Classico Uomini e Donne : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro : Uomini e Donne Trono Classico, Mariano Catanzaro: la scelta sarà Federica? I fan sono certi Il pubblico di Uomini e Donne sta adorando il Trono di Mariano. Nonostante sia appena iniziato, i fan della trasmissione hanno già espresso la loro preferenza sulle corteggiatrici. Catanzaro ha fatto le sue prime tre esterne. Tra tutte, la ragazza […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne: c’è già la scelta di Mariano Catanzaro proviene da ...

Uomini e Donne - l'augurio speciale di Mariano per Valentina Dallari : Oggi pomeriggio è andata in onda un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne dedicata ai tronisti Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. E proprio sul finire della puntata il tronista Mariano Catanzaro e la produzione di Uomini e Donne hanno voluto mostrare al publico un filmato dedicato a Valentina Dallari. L'ex tronista, infatti, qualche settimana fa ha ammesso di soffrire di disturbi alimentari e per questo motivo sta ...

Uomini e Donne gossip - Maria prende in giro la corteggiatrice Manuela : reazione web : Uomini e Donne, Mariano: Maria De Filippi e le battute alla corteggiatrice Manuela, il pubblico approva Quest’oggi a Uomini e Donne abbiamo assistito ad una puntata a dir poco divertente. Maria De Filippi ha infatti mandato in onda le prime tre esterne di Mariano Catanzaro. La prima ad essere trasmessa è stata quella con la […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Maria prende in giro la corteggiatrice Manuela: reazione web proviene da ...

Uomini e Donne news - Mariano tra urla - risate e lacrime : web su di giri : news Uomini e Donne, il trono di Mariano Catanzaro piace: il trash che piace al pubblico, commenti social Mariano Catanzaro ha iniziato il suo percorso da tronista da davvero poco tempo. Già nel corso delle sue prime due puntate, il napoletano ha regalato moltissime risate ai telespettatori di Uomini e Donne. A quanto pare, i […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariano tra urla, risate e lacrime: web su di giri proviene da Gossip e Tv.

FEDERICA FIANCHINO/ Uomini e Donne - chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro : il tronista colpito da lei : FEDERICA FIANCHINO, chi è la corteggiatrice di Mariano Catanzaro e amica dell'atro tronista di Uomini e Donne, Nicolò Brigante. Sarà lei a conquistare il napoletano?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Giorgio e Tina - gossip bomba o solo illazioni? Video : Il trono over di #Uomini e Donne vede come protagonisti indiscussi #Gemma e Giorgio ormai da moltissimo tempo: la loro relazione si è conclusa anni fa ma la Galgani, nonostante la breve storia con Marco Firpo la scorsa estate, non ha mai fatto mistero di amarlo ancora. D'altra parte il bel George, pur gigioneggiando parecchio, non ha mai fatto mistero di non pensarci neppure a tornare con lei e durante la nuova puntata di Uomini e Donne over ...

Valentina Dallari/ Uomini e donne - Mariano Catanzaro e il in bocca al lupo speciale : Valentina Dallari protagonista a Uomini e donne con un tributo e un saluto speciale che Mariano Catanzaro e la redazione le hanno voluto fare proprio a fine puntata(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Marta Pasqualato/ Uomini e donne - lacrime e rivelazioni dopo una sorpresa... : Marta Pasqualato torna a Uomini e donne dopo la sorpresa fatta da Nicolò Brigante ma questa volta una serie di rivelazioni personali metteranno a dura prova sia lei che Virginia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi /Trono Classico - Nicolò sempre più vicino a Virginia : confessione in studio! (7 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 7 febbraio 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò sempre più vicino a Virginia, Marta torna in studio e scatena la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:22:00 GMT)