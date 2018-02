Una grande mostra sul Made in Italy e 64 sfilate danno il via alla Settimana della moda

Una piccola rivincita e il grande rischio in vista : Uscito umiliato dalle elezioni dello scorso settembre, il leader della socialdemocrazia tedesca Martin Schulz riemerge vincitore dall'estenuante tour de force negoziale per la formazione del governo. ...

“Non sto nella pelle!”. Luca Onestini lo comunica a tutti con questo scatto. Una grandissima novità per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le burrascose vicende sentimentali - finalmente Una notizia positiva : Uscito dalla Casa del Grande Fratello, Luca Onestini è entrato in un gran momento, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore Dopo Soleil Sorge e, inoltre, sempre di più sono state le proposte professionali allo stesso arrivate Dopo il reality. La più bella? Sicuramente l’ultima novità: nello specifico, riguarda proprio il Festival di Sanremo. Luca Onestini, ...

Trump vuole Una grande parata militare per mostrare la sua nuova America : Impressionato dalla parata di carri armati e missili visti sfilare lungo gli Champs Elysees, il 14 luglio, a Parigi, il presidente Usa, Donald Trump, ne vuole una uguale lungo Pennsylvania Avenue, a Washington ancora più ...

Classifica Festival di Sanremo 2018 - Cantanti Big/ Prima serata : i Decibel Una grande sorpresa per il pubblico : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della Prima serata: stasera saranno comunicati quali Cantanti faranno parte delle tre fasce: bassa medio e alta Classifica. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:25:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la grande occasione di Alexis Pinturault. Un oro per dare un volto diverso ad Una carriera già brillante : Leader della nazionale francese maschile di sci alpino, Alexis Pinturault rappresenterà un’importante speranza di medaglia per la delegazione transalpina ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Ventisettenne di Moûtiers, con origini norvegesi da parte di madre, Pinturault è già diventato lo sciatore francese più vincente in Coppa del Mondo con i suoi ventuno successi, capace di imporsi in tute le discipline ad esclusione della ...

CATL<br> - Una IPO per diventare il più grande produttore di batterie : La cinese CATL, specializzata in produzione di batterie per auto elettriche, è pronta a cedere parte delle proprie azioni con un'offerta pubblica, attualmente in fase di approvazione, per finanziare la costruzione della più grande fabbrica del mondo. Secondo le informazioni diffuse da Automotive News, la Goldman Sachs dovrebbe presto confermare l'operazione da 2 miliardi di euro, pari a circa il 10% dell'azienda.Primo produttore mondiale. La ...

Il monitoraggio dell’aria diventa ‘tascabile’ : un sensore grande quanto Una moneta e Una centralina come Una scatola di biscotti : Uno strumento per rilevare la presenza di benzene nell’aria anche a bassissime concentrazioni, con un sensore grande quanto una moneta da due euro, che funziona con pochissima energia e occupa complessivamente lo spazio di una scatola di biscotti. È il frutto di 15 anni di ricerche dell’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) del CNR di Bologna svolte in collaborazione con il consorzio Proambiente, che fa parte della Rete Alta ...

Nicola Quaglio : "Una grande emozione giocare all'Olimpico' : leggi la cronaca di Italia - Inghilterra leggi il commento di Conor O'Shea Roma - Una sorta di passaggio di consegne che era già avvenuto nel 2016 con il suo esordio a Firenze , test match, nella ...

'Una donna contro tutti' - grande successo per la storia di Renata Fonte di scena su canale 5 : contro il marito, Attilio, che l'ha supplicata di scegliere tra lui e la politica. contro il partito, perchè una donna difficile da gestire. Renata si rifiuta di pensare che la politica sul ...

Horizon Zero Dawn sarebbe potuto essere un gioco co-op con Una mappa 50 volte più grande : Nel più classico dei "what if" il nuovo episodio di Noclip (canale YouTube che si focalizza su interviste e documentari che ci portano alla scoperta di alcuni dei titoli più importanti degli ultimi anni) ci permette di conoscere alcuni interessanti dettagli sullo sviluppo di una delle nuove IP più riuscite di questa generazione: Horizon Zero Dawn.I dettagli condivisi dal director, Mathijs De Jonge, sono davvero parecchi ed estremamente ...

Lazio - contro il Genoa la grande occasione per Una fuga Champions : L'allungo è servito in anticipo. Adesso basta una bella partita di gala e la Lazio potrà consolidare il terzo posto nella scala. Stasera si taglia una buona fetta di Champions, stasera serve un piglio ...

Gasperini - oggi Una grande Atalanta : ANSA, - BERGAMO, 4 FEB - "È stata una delle nostre migliori partite casalinghe in stagione, non era facile produrre così tante palle gol contro un Chievo così chiuso". Gian Piero Gasperini dopo la ...

Serie A - Lopez : «Cagliari - Una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...

Scoperta Una grande città Maya nella giungla del Guatemala : Scoperta una grande città Maya nella giungla del Guatemala Tra le cosiddette civiltà precolombiane, i Maya sono l’enigma più grande per gli storici: una civiltà così misteriosa e avanzata nella sua conoscenza astronomica continua a regalarci delle sorprese. Un gruppo di ricercatori grazie al LiDAR una tecnica di telerilevamento che ...