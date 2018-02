UN POSTO AL SOLE Diego prende le distanze da Rossella | lei concede una possibilità a

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 8 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 8 febbraio 2018: Giovanna (Clotilde Sabatino) ha paura che Salvo (Enrico Maria Pacini) non collabori con la polizia. Nel frattempo Gaetano (Fabio De Caro) sente mancare il terreno sotto i piedi… Triste per la delusione d’amore, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) incontra Anita (Ludovica Bizzaglia), pronta a cominciare il suo periodo di prova al Caffè Vulcano con grande sorpresa di ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : FRANCO e ANGELA stanno per baciarsi… : A Un posto al sole, la prossima settimana sarà caratterizzata dalle indagini sulla morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) e nascerà un giallo su chi possa essere stato a far fuori il figlio di Gaetano (Fabio De Caro). Tuttavia, mentre Giovanna (Clotilde Sabatino) sarà intenta ad investigare, la storyline sarà attraversata anche da una “venatura romantica” molto attesa da tanti fan della soap. Se da una parte persino don Peppino ...

Un POSTO al sole : le parole di Cristina - la cameriera del Vulcano : In una recente intervista per “TVSoap”, Alessandra Scognamillo ha lasciato alcune dichiarazioni in merito al ruolo che interpreta nella soap partenopea tanto amata dagli italiani “Un posto al sole”. Alessandra, nella soap interpreta il ruolo di Cristina, storica cameriera del bar Vulcano già dai tempi della gestione di Silvia, che ha mantenuto il suo ruolo anche con la nuova e attuale gestione Vulcano dei coniugi Pergolesi Arianna e Andrea. Il ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 7 febbraio 2018: Contento che Rossella (Giorgia Gianetiempo) abbia accettato il suo invito a cena, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) decide di donarle un anello. Anita (Ludovica Bizzaglia) viene ingaggiata dal Caffè Vulcano, intanto Ugo (Raffaele Imparato) fa un’inattesa comunicazione a Luca Grimaldi (Marco Basile). Filippo (Michelangelo Tommaso) inizia ad aumentare la percentuale di rischio dei ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni febbraio 2018 : una buona notizia per Diego : anticipazioni Upas febbraio 2018 Durante la scorsa settimana, abbiamo assistito a molta preoccupazione per la salute di Diego. Il giovane, che sappiamo essere sofferente per gravi problemi cardiaci, ha avuto un malore e si è reso indispensabile intervenire prima di quello che si credeva. Che cosa succederà a questo punto? Un Posto al Sole, si prospetta un prematuro intervento Franco Vitiello, in arte Diego Giordano, è tornato alla grande nella ...

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap intervista ALESSANDRA SCOGNAMILLO (Cristina) : È un ruolo minore ma che nel tempo è egualmente diventato piuttosto popolare presso il pubblico di Un POSTO al SOLE: quello della cameriera Cristina (peraltro fidanzata di Ugo Alvini De Carolis). Ad interpretare il personaggio è sin dall’inizio ALESSANDRA SCOGNAMILLO, che abbiamo incontrato per voi. Quando sei stata scelta per interpretare il ruolo della cameriera Cristina? Ormai sono trascorsi circa nove anni da quando ho iniziato ad ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Giovanna ha dei sospetti sul decesso di Salvo Prisco, avvenuto proprio quando il ragazzo aveva deciso di testimoniare contro il padre, e si confida con Franco. Peppino dice a Franco che per Gaetano la scomparsa di un figlio è peggio della prigione. Sfidato da Arianna, Patrizio deve ingegnarsi per organizzare la festa di carnevale al Vulcano, ma potrà ...

Un POSTO al sole : Alberto userà Sandro per riprendersi i Cantieri? : Anticipazioni Un posto al sole: il piano di Alberto coinvolge Sandro? Ci siamo! La prossima settimana a Un posto al sole assisteremo al ritorno in video di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che nella scorsa incursione aveva interagito soprattutto con Nadia (Magdalena Grochowska), Niko (Luca Turco) ed Enriquez (Rodolfo Corsato) e che stavolta, invece, rientra in scena “assetato” di potere: l’uomo – ormai è chiaro ...