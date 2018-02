Umberto Bossi | con l' elezione a senatore non gli sarà più pignorato il ' quinto' della

Matteo Salvini ricuce con la base : Umberto Bossi candidato a Varese : La nuova Lega non può fare a meno della vecchia. Così Matteo Salvini ricuce con il fondatore Umberto Bossi. Il segretario, aspirante

La Lega candida Umberto Bossi - l'indiscrezione : 'Atto di pietà' : All'ultimo momento il centrodestra trova la squadra su Umberto Bossi che ritorna Senatur . Il fondatore del Carroccio ritornerà a palazzo Madama sotto il simbolo della Lega . Nel partito, scrive il ...

Umberto Bossi verso la ricandidatura. Anche la Lega alle prese con le liste : La Lega va verso la ricandidatura di Umberto Bossi. Il Senatur potrebbe correre per palazzo Madama, nel proporzionale in Lombardia, come il segretario Matteo Salvini, che si presenterà però in più circoscrizioni. Le liste non sono comunque ancora ufficiali.Stando a quanto riferiscono qualificate fonti del Carroccio, si sarebbe quindi risolto positivamente per il fondatore delle Lega il nodo sulla ricandidatura, data per mesi ...

Matteo Salvini può perdere la guida della Lega : il ricorso - al suo posto può tornare Umberto Bossi : La decisione sul futuro di Matteo Salvini come segretario della Lega arriverà entro lunedì. Il giudice della prima sezione civile di Milano, Nicola Di Plotti , si è riservato sul ricorso d'urgenza ...

La candidatura di Bossi e quelle parole di Berlusconi a Salvini : Umberto una risorsa : Gli anni ruggenti sono ormai un ricordo, ma la politica è un fuoco inestinguibile. "Io sono innamorato della politica", dice infatti Maroni, che nonostante abbia annunciato di voler cambiare vita ha ...

La polemica Umberto Bossi sorpreso con le mani sui soldi pubblici - l'epitaffio del leader che gridava Roma ladrona : Un epilogo così chi l'avrebbe mai immaginato. l'epitaffio dedicato dallo Stato ad Umberto Bossi, che con la sua Lega Nord ha contribuito (naturalmente con mani Pulite in testa) ad abbattere il Muro ...

"Umberto Bossi consapevole di prendere soldi pubblici per sé e per i suoi parenti" : Umberto Bossi è stato "consapevole concorrente, se non addirittura istigatore, delle condotte di appropriazione del denaro" della Lega Nord, ma proveniente "dalle casse dello Stato", "per coprire spese di esclusivo interesse personale" suo e della sua "famiglia". Condotte portate avanti "nell'ambito di un movimento" cresciuto "raccogliendo consensi" come opposizione "al malcostume dei partiti tradizionali". Lo scrive il Tribunale di ...

Lega Nord - Umberto Bossi “istigatore” dell’appropriazione di soldi pubblici per spese personali : Dopo la condanna le motivazioni del processo The Family. Umberto Bossi è stato “consapevole concorrente, se non addirittura istigatore, delle condotte di appropriazione del denaro” della Lega Nord, ma proveniente “dalle casse dello Stato”, “per coprire spese di esclusivo interesse personale” suo e della sua “famiglia”. Condotte portate avanti “nell’ambito di un movimento” cresciuto ...

La procura di Genova ha sequestrato i conti di Umberto Bossi : Prima erano stati bloccati conti del partito, e ora la procura di Genova è passata a sequestrare quelli di Umberto Bossi, insieme ai depositi bancari dell'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e ...

Fondi Lega - la procura sequestra i conti correnti di Umberto Bossi : Dopo i conti bloccati alla Lega Nord, la procura di Genova ha iniziato i sequestri dai depositi bancari di Umberto Bossi, dell'ex tesoriere Francesco Belsito, e degli ex revisori contabili Diego ...

Lega - la procura di Genova sequestra due milioni di euro a Umberto Bossi : Dopo i soldi del partito quelli del senatùr. La procura di Genova ha iniziato i sequestri dai depositi bancari di Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito, e degli ex revisori contabili Diego Sanavio, Antonio Turci e Stefano Aldovisi. La Guardia di Finanza, come riportato da La Stampa e il Secolo XIX, hanno già trovato circa 2 milioni di euro. Era stato lo stesso tribunale del Riesame a indicare ai magistrati di prelevare le somme alle ...

Umberto Bossi - la cartolina natalizia ai militanti della Lega : All'indomani dello storico voto con cui il consiglio federale della Lega ha approvato il cambio del nome del partito, privandolo della parola 'Nord', il padre fondatore Umberto Bossi sceglie la via ...

Umberto Bossi avverte Salvini : 'La Lega non cerchi voti dei naziskin' : 'Il mondo è pieno di matti, diciamo che quei voti la Lega non deve cercarli'. Così Umberto Bossi sul caso dell'irruzione degli skinheads a Como.'Io sono di una famiglia di antifascisti, antifascisti ...

Umberto Bossi : "Salvini stia lontano dagli skinhead" : "Il mondo è pieno di matti, diciamo che quei voti la Lega non deve cercarli": lo ha detto il presidente della Lega, Umberto Bossi, interpellato sul caso degli skinheads di Como al suo arrivo alla riunione della minoranza del partito. "Io - ha rivendicato Bossi - sono di una famiglia di antifascisti, combattenti non chiacchieroni: mia cugina è morta sul Monte Rosa. La penso come Spinelli, che considerava lo Stato Nazione il male ...