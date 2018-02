Tutti i programmi 2018 di Maria De Filippi

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : come vedere Tutti gli eventi su RAI ed Eurosport. I palinsesti e i programmi delle due emittenti : Dal 9 al 25 febbraio tutti gli appassionati di sport rivolgeranno la propria attenzione sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il grande evento dell’anno per le discipline della neve e del ghiaccio. In Corea del Sud andrà in scena un grande spettacolo, battaglie avvincenti per la conquista dei 102 titoli in palio in 15 specialità differenti: dallo sci alpino al curling, dallo sci di fondo all’hockey passando per pattinaggio ...