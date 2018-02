Tumori | una sostanza contenuta in molti alimenti aumenta il rischio di metastasi 

Tumori : il 30% delle malate al seno sviluppa metastasi e il 10% ha già una forma avanzata : Il tumore al seno è la neoplasia più comune nelle donne con circa 1 milione 700 mila nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo ogni anno. Nel 2015 sono stati stimati globalmente 560.000 decessi causati da tumore al seno , oltre il 90% dei quali è stato causato dalla diffusione della malattia alle altre parti del corpo. Fino al 30% delle donne con diagnosi iniziale di tumore al seno in stadio precoce potrà infatti sviluppa re un tumore al seno ...

EvoCas9 - una nuova arma made in italy contro i Tumori ? : "Abbiamo sviluppato una variante della molecola Crispr-Cas9 più sicura e affidabile di qualunque altra finora descritta, che effettua il taglio di Dna soltanto nel punto voluto", queste sono le parole di Anna Cereseto, autrice dell'articolo riguardante lo sviluppo di questa molecola che sembra essere rivoluzionaria nel suo campo, in quanto grazie a questi tagli precisi sul DNA, è possibile correggere alcune alterazioni che affliggono ...

Tumori : protoni e boro - una possibile alleanza nella terapia : Risultati positivi arrivano dalla sperimentazione su cellule dell’impiego in proton terapia del boro . La sperimentazione, condotta da un team internazionale di ricercatori dei Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’INFN di Catania, dall’Istituto ELI-Beamlines di Praga (Repubblica Ceca), dalla Sezione INFN di Napoli, dal Centro Nazionale TIFPA dell’INFN di Trento, sembra dimostrare, per la prima volta, che la reazione di fusione tra protone ...

Una grave malattia gengivale aumenta il rischio Tumori e mortalità : Secondo uno studio dell’Università di Helsinki, pubblicato sull’International Journal of Cancer, una grave malattia gengivale che mette a rischio i denti potrebbe anche essere collegata al rischio di sviluppare un tumore e di morire. I batteri responsabili della parodontite, che possono essere eliminati semplicemente lavandosi i denti, svolgerebbero quindi un ruolo importate nell’insorgenza del cancro: viene dimostrato per la ...

Scoperta la droga dei Tumori grazie a una ricerca italiana : Scoperta la droga che alimenta i tumori . A scoprire il meccanismo che fornisce una continua ricarica al tumore è stato un gruppo di ricerca tori della Columbia University di New York guidato da Antonio Iavarone. Si tratta quidi di un nuovo e importante passo nella cura contro il cancro."Abbiamo identificato come funziona un’importante alterazione genetica che causa una consistente percentuale di parecchi cancri, fra cui il ...

Una marcia in rosa per la lotta ai Tumori al seno : Di nuovo protagonista a Trani, nel Santuario della Madonna di Fatima, il prossimo 16 dicembre, Antonella Luberti, con una marcia "all'insegna della Fede e della Scienza legate in modo indissolubile". Si tratta della seconda edizione della manifestazione "Di corsa verso Gesù… Con Maria insieme in marcia", che a Trani, quel giorno, farà in modo che si ...