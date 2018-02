Tumori e leucemia del sangue | la cura genica che cambia la storia | salvato un bimbo

Tumori : al Bambino Gesù terapia genica cura bimbo con leucemia : Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Fda, l'agenzia regolatoria americana sui medicinali, ad approvare il primo farmaco a ...

Leucemia - bimbo curato con la terapia genica : grande speranza per i Tumori del sangue Come funziona : Il piccolo affetto da Leucemia linfoblastica acuta è stato curato con cellule riprogrammate contro il tumore al Bambin Gesù di Roma

Tumori : studio italiano - proteina “guerriera” marker di leucemia acuta nei bimbi : In uno studio italiano i ricercatori dell’Istituto Regina Elena e dell’ospedale Bambino Gesù di Roma hanno scoperto che nei bambini con leucemia linfoblastica acuta la proteina è ‘sovra espressa’, cioè è presente in quantità più elevate della norma. I risultati dello studio, pubblicato su ‘Embo Reports’, identificano Che-1 e Myc come importanti marcatori tumorali di questa patologia, al momento della sua ...