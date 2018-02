Toscana | 10 casi di morbillo in un mese | appello per il vaccino

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sono stati 168 idinotificati nel territorio dell’AuslCentro nel 2017: 124 a Firenze, 26 nell’area pistoiese, 9 in quella pratese e altri 9 a Empoli. Nel 2016 ierano stati appena 6: 3 a Empoli e 3 a Firenze. Aumenta dunque il numero delle persone che si ammalano, avverte l’azienda: solo a gennaio inotificati sono già stati 10, di cui 9 a Pistoia e uno a Prato. “Lo scorso anno si è registrato un picco epidemico – ricorda l’Ausl – e i Servizi di Igiene e Sanità pubblica temono che possa ripetersi anche nell’anno in corso, dal momento che la copertura vaccinale della popolazione è ben inferiore al 95%, considerata la soglia minima di protezione per ridurre drasticamente la circolazione del virus”. Per questo l’azienda, “in particolare attraverso le Unità funzionali complesse di Igiene ...