Torre Annunziata | cadono pezzi di intonaco dal tribunale

Torre Annunziata - Pizzo per la villa di 'Gomorra - La Serie' - 6 mesi al location manager : Una condanna lieve ed un'assoluzione piena, ma soprattutto una verità giudiziaria: in tre sono indagati per falsa testimonianza. La produzione di Gomorra - La Serie pagò il Pizzo ad una famiglia di ...

Torre Annunziata - Auto sbanda e sbatte contro un'Audi in sosta - un ferito : Pauroso incidente stradale ieri sera a Torre Annunziata . Erano all'incirca le 23,00. Per strada pochissime persone anche a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Un'Auto Smart percorre corso ...

Caos a Torre Annunziata - due donne si picchiano nell'atrio del Tribunale : Torre Annunziata - Lite tra donne in Tribunale: le contendenti separate dalle forze dell'ordine. Mattinata turbolenta al palazzo di giustizia oplontino. Intorno alle 10, nell'atrio del Tribunale di ...

Torre Annunziata - Dario Autieri non ce l'ha fatta. Era volontario della Misericordia : Partecipava spesso anche alle iniziative dei Torresi nel Mondo per ridare decoro alla città. Insomma, un esempio di cittadinanza attiva da emulare. 'Era un membro della nostra famiglia - ha detto ...

Torre Annunziata - riaperte le indagini per la morte di Giuseppe Veropalumbo : La moglie, Carmela Serminio: "Usati i droni. E' probabile che le nuove tecniche investigative possano aiutare a stabilire con una certa precisione la...

Crollo Torre Annunziata - duemila firme per l'appello di don Ciro Cozzolino : 'Ora lettera a Mattarella' : Torre Annunziata - 'La lettera aperta che a dicembre rivolsi al Presidente Mattarella, chiedendogli più impegno per una legge che, finalmente seria e coscienziosa, in Italia certifichi la sicurezza di ...

Torre Annunziata - Crollo palazzo Rampa Nunziante - la procura chiede il divieto di dimora in Campania per l'architetto Bonzani : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Sequestrati beni per 400mila euro al pluripregiudicato Rossano Apicella Castellammare - Agguati in città, M5s: "Necessario l'intervento del Prefetto. ...

Crollo Torre Annunziata - divieto di dimora per l'architetto. 'Lavori abusivi - false attestazioni' : divieto di dimora in Campania per l'architetto Massimiliano Bonzani: il provvedimento, richiesto dalla Procura di Torre Annunziata ed eseguito dai carabinieri questa Procura, è stato emesso nell'...

Torre Annunziata - Ordigno della II Guerra Mondiale trovato nel cantiere del Maximall Pompeii : Gli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata Bersaglieri 'Garibaldi' dell'Esercito Italiano , hanno disinnescato una bomba d'aereo ad alto potenziale risalente al secondo ...

Torre Annunziata - Controlli a tappeto in città - elevate contravvenzioni per oltre 2.500' : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Lavori a via Cosenza, pomeriggio senz'acqua per il rione San Marco Castellammare - Doppio binario Circum, il San Marco rischia di finire sotto terra. ...

Torre Annunziata - l'ultimo gioco dei piccoli boss : le 'finte stese' : Torre Annunziata. Erano in giro a fare scorribande in perfetto stile Gomorra, armati di una pistola a salve carica e con un colpo nella camera di scoppio pronto ad essere esploso. Quattro minorenni di ...

