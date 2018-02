Torna la rassegna Teatro Scuola | la 25edizione torna agli antichi fasti

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - devi Torna re dove meriti! Vendicare la rassegna continentale di 2 anni fa e un Mondiale deludente : Un Calcio al passato per ripartire e sovvertire nuovamente le gerarchie continentali. L’ Italia ha di fronte a sé una missione di fondamentale importanza in vista degli Europei 2018 di Calcio a 5, in programma a Lubiana tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio (clicca qui per il calendario completo). Non è soltanto una questione di risultati, ma piuttosto di un orgoglio ferito da riscattare dopo un biennio di delusioni. Quel trionfo nel ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Micol Cristini e Giada Russo Tornano alla rassegna continentale : La prossima settimana, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in territorio Russo anche nel 1911 e nel 1990 a San Pietroburgo / Leningrado, senza dimenticare che, ...