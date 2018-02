calcioweb.eu

: Torino, l'appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri - CalcioWeb : Torino, l'appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri - Notizie_Torino : La Stampa: L’appello del rettore: “Basta proclami, la politica deve occuparsi di Università” - FScanderebech : L’appello del rettore: “Basta proclami, la politica deve occuparsi di Università” -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Ilsi appresta ad affrontare una gara importantissima per la corsa all’Europa contro un’altra squadra che al momento è in lizza per accaparrarsi i posti “europei”. Domenica in Piemonte arriverà l’Udinese di mister Oddo ed il Gallopotrebbe tornare in campo dal primo minuto di gioco. L’attaccante ha parlato ai microfoni diChannel: “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo può fare la differenza. Sappiamo tutti quanto per noi sono importanti i nostri, sono il nostro dodicesimo uomo in campo“. Poi il Gallo manda un messaggio ai: “Adesso abbiamo due partite in casa, entrambe importanti, prima contro l’Udinese poi il derby: speriamo che lo stadio sia interamente granata e che siano tutti a tifare per noi“. Per quanto concerne la situazione infortunati Depotrebbe essere della gara nonostante ...