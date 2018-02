Torino | Belotti carico | «Mazzarri lavora sull' autostima E io sto bene»

Torino - l’appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri : Il Torino si appresta ad affrontare una gara importantissima per la corsa all’Europa contro un’altra squadra che al momento è in lizza per accaparrarsi i posti “europei”. Domenica in Piemonte arriverà l’Udinese di mister Oddo ed il Gallo Belotti potrebbe tornare in campo dal primo minuto di gioco. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo ...

Torino - Mazzarri : 'Abbiamo messo sotto la Samp. Belotti? Somiglia a Cavani' : GENOVA - ' Ci sono le immagini, eravamo già in dieci e mi sono arrabbiato perché De Silvestri aveva preso una botta in testa, stava sanguinando e in questi casi bisogna fermare il gioco. La palla è ...

Sampdoria-Torino 1-1 : Acquah risponde a Torreira - poi Belotti spreca : GENOVA - Termina con un pareggio la sfida europea tra Sampdoria e Torino. E, se comunque entrambe le squadre prolungano la loro striscia positiva di risultati restando in corsa per un posto in Europa ...

Torino - Belotti scalda i motori : tripletta in partitella : Torino - Il Torino ha ripreso questa mattina a lavorare in vista della trasferta di sabato prossimo a Genova contro la Sampdoria . I protagonisti della vittoria di ieri contro il Benevento hanno ...

3-0 al Benevento - il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti : 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti Continua a leggere L'articolo 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang e Belotti insieme? Si può" : Dobbiamo crescere - ha dichiarato il tecnico del Torino ai microfoni di Rai Sport - Siamo andati in vantaggio con un bel gol, poi abbiamo rischiato di rovinare la partita per delle disattenzioni. Non ...

Serie A : Torino-Benevento 3-0 - i granata avvicinano l'Europa e ritrovano Belotti : Gara decisa nel primo tempo dai gol di Iago Falque, Niang e Obi. Espulso Belec sullo 0-1 per un calcio a Niang. Il Gallo torna dopo 32 giorni

Serie A Torino - Mazzarri : "Belotti forse gioca nel secondo tempo" : Torino - 'Il girone di ritorno è diverso dal girone d'andata: il Benevento è cresciuto nelle ultime settimane, per cui non va assolutamente sottovalutato. Hanno ottenuto alcuni risultati positivi e ...

Torino - Mazzarri a tutto tondo : il mercato - Ljajic - le condizioni di Belotti ed il 3-4-3 : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani dei granata. Caldissimo l’argomento Belotti che potrebbe andare in panchina: “Belotti è carico, oggi nella partitella voglio vederlo. Alla fine della partitella vedremo come sta e capiremo se potrà essere convocato. Se verrà in panchina vuol dire che ha 10-20 minuti sulle gambe. Belotti è un giocatore top, quando rientrerà sarà un ...

Torino - Mazzarri : "Temo il Benevento. Belotti? Forse in panchina" : Walter Mazzarri non si fida del Benevento e avvisa il suo Torino: "Hanno detto che verranno a fare i kamikaze. Dovremo restare concentrati. Sarà un test importante per capire se abbiamo fatto passi ...

Torino - le ultime sulle condizioni di Belotti : di nuovo tra i convocati con il Benevento? : Il Torino aspetta Andrea Belotti. Il rientro del ‘Gallo’ si avvicina. Dal centro sportivo dei granata arrivano buone notizie in merito alle condizioni dell’attaccante, che è stato costretto a saltare le ultime quattro partite per un nuovo infortunio al ginocchio. Belotti è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni e punta a rientrare almeno nella lista dei convocati per la sfida con il Benevento. Il dolore al ...

Vitalie Damascan al Torino - non chiamatelo vice Belotti : Il 19enne Vitalie Damascan, neo acquisto del Torino, è stato fin da subito etichettato come vice Belotti, l’elemento ideale per rimpolpare una rosa che non ha mai preso in considerazione il fatto di dover fare a meno del bomber italiano, salvo poi ricredersi nella stagione in corso, a causa dei continui acciacchi fisici del Gallo ed una condizione che non è mai stata ottimale per tutta la prima parte di stagione. In posizione centrale ...

Torino - Mazzarri parla dell’attacco : Belotti - Niang e Ljajic : “Diamo merito al Sassuolo. Abbiamo capito perche’ ha vinto con Inter e Samp e pareggiato a Roma. Abbiamo incontrato un grande avversario che ci ha messo molto in difficolta’. Niang? Tutti possiamo fare meglio”. Il tecnico del Torino Walter Mazzarri non e’ pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi e, ai microfoni di Rai Sport, parla dei margini di crescita della sua squadra, specie quando torneranno in forma ...

Mazzarri - Torino/ Walter si tiene stretto Belotti : "E' fondamentale - i tifosi granata meritano tanto!" : Walter Mazzarri commenta l'accoglienza ricevuta a Torino, ma presenta anche la sfida di campionato col Sassuolo e si esprime sul mercato: "Belotti fondamentale"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 00:23:00 GMT)