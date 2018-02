TIM | per i clienti che attivano l’opzione “500 SMS” il primo mese è gratuito

Napoli - Sarri chiede invesTIMenti - De Laurentiis lo accontenterà : i nomi per “trattenere” il tecnico - Giuntoli è già al lavoro : Napoli, Maurizio Sarri è stato chiaro, servono investimenti ed un progetto vincente per far sì che lui rimanga sulla panchina partenopea. Detto fatto, il patron De Laurentiis ha preso nota del tutto ed agirà di conseguenza in estate, sapendo bene di non potersi privare del suo tecnico. Le parti si siederanno a tavolino per discutere la pianificazione del nuovo corso partenopeo, ma alcune fasi di tale processo sono già ben note ed il ds Giuntoli ...

Novità e celebrazioni per la setTIMana della moda donna Milano : Milano, 8 feb. , askanews, Si annuncia una settimana della moda donna ricca di Novità e celebrazioni quella che partirà il 20 febbraio a Milano. Ad aprire le danze, con un giorno di anticipo che di ...

RIFORMA PENSIONI/ Le proposte Anc per la Cassa dei ragionieri (ulTIMe notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le proposte Anc per la Cassa dei ragionieri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:52:00 GMT)

Vaccini - sTIMe degli igienisti : +5 - 7% delle coperture di morbillo dopo il decreto Lorenzin : Un aumento del 5,7% delle coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite e dell’1,7% per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e haemophilus influenzae di tipo B (il cosiddetto vaccino esavalente). A confrontare i numeri 2016-2017 e ottenere queste stime, che rispecchiano dunque il risultato ottenuto dopo l’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’immunizzazione obbligatoria, è la Società italiana di ...

Bank of England alza outlook Pil e sTIMa inflazione oltre target - necessari rialzi tassi più veloci. Sterlina supera $1 - 40 : La Bank of England ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita e l'inflazione, fattore che sta scatenando gli acquisti sulla Sterlina. In particolare l'outlook sulla crescita del Regno Unito relativo ...

Lavorare 28 ore la setTIMana - perché in Italia e' difficile : In Germania il sindacato dei metalmeccanici ottiene una riduzione di orario. Merito di un modello di contrattazione assente in Italia

UlTIMe notizie/ Di oggi - ulTIM'ora : ora legale - Strasburgo vota per cambiare norma (8 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Istat, nuovo calo record delle nascite. Siria, raid Usa contro soldati Assad, 100 morti. Grave incidente in un'azienda chimica a Como. (8 febbraio)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:34:00 GMT)

Scatta la denuncia per Noemi a Sanremo 2018 - vitTIMa della troppa impulsività : l’accusa : denuncia per Noemi a Sanremo 2018. Nel Festival delle colpe inesistenti, anche Veronica Scopelliti finisce per cadere nella rete della troppa impulsività che le avrebbe causato una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, l'artista di Non smettere mai di cercarmi si sarebbe trovata in prossimità di un varco d'uscita, dal quale sarebbe voluta entrare. Invitata da una delle guardie a spostarsi di ...

Italia quart'ulTIMa al mondo per tasso di imprenditorialità : L'Italia è al 51° posto su 54 Paesi analizzati , che valgono però il 67% della popolazione sul pianeta e l'86% del Pil mondiale, nella classifica 2018 appena diffusa da Gem-Global Entrepreneurship ...

“Bisognerebbe sopprimerla”. All’Isola dei Famosi tensioni sempre più forti. Naufraghi ai ferri corti - aria irrespirabile e gli ulTIMi avvenimenti hanno spaccato il gruppo : ora la situazione è pericolosa : La vita in Honduras è dura e non è solo una questione di ‘sopravvivenza’. I Naufraghi dell’Isola dei Famosi non riescono ad avere una convivenza decente. Tra cibo che scarseggia e rotoli di carta igienica che spariscono i vip hanno rapporti sempre più tesi. In particolare Cecilia Capriotti e Filippo Nardi più si annusano e meno si piacciono. L’ex gieffino aveva accusato la sua compagna di viaggio di essere ...

Famiglie attive ad alta quota in Alto Adige : nei Familienhotels Südtirol tutti i comfort per grandi e piccini tra sci - neve e diverTIMento : Vacanze ad alta quota in famiglia? Nei 25 hotel del gruppo Familienhotels Südtirol in Alto Adige è sinonimo di neve fresca, impianti ultramoderni e tanto divertimento. I grandi e piccoli amanti dello sport e delle attività invernali hanno a disposizione 30 comprensori sciistici e 1000 km di piste innevate, tra percorsi adatti ai principianti e piste impegnative per i più esperti. A completare l’offerta a misura di famiglia ci sono scuole di sci ...

Riforma pensioni/ Enpaf difende le modifiche per i farmacisti (ulTIMe notizie) : Riforma pensioni, oggi 8 febbraio. Enpaf difende le modifiche per i farmacisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:26:00 GMT)

Inaspettato pacchetto per Huawei P9 Plus TIM : febbraio con aggiornamento B382 : Giunge piuttosto a sorpresa in queste ore un nuovo aggiornamento qui in Italia per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Plus TIM, visto che nella tarda serata del 7 febbraio è giunta la notifica per procedere al download della patch B382. Si tratta a conti fatti del secondo pacchetto software in meno di un mese, dopo che per tantissimo tempo i possessori di questa particolare variante del device sono rimasti fermi al ...

Ascolti Sanremo 2018 : seconda serata del 7 febbraio. Il Festival (47.7%) fa meglio dell’anno scorso in share ma per spettatori (9.687.000) è il tredicesimo degli ulTIMi 18 anni : Baglioni e Hunziker La seconda serata del Festival di Sanremo 2018 ha interessato, infatti, 9.687.000 spettatori con il 47.7% (qui quello che è accaduto minuto per minuto). Sanremo Start - in onda dalle 20.43 alle 21.19 – ha raccolto 10.365.000 spettatori e il 37.24%. Nel dettaglio la prima parte – in onda dalle 21.24 alle 23.53 - ha convinto 11.458.000 spettatori (46.57%), la seconda – in onda dalle 23.57 all’1.07 - ...