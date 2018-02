Tetano | in Italia 20 morti l’anno | vaccino efficace al 95%

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Nel nostro paese si registrano circa 60 casi diogni anno. I decessi invece sono circa 20 all’anno, quasi tutti riguardano persone sopra i 55 anni d’età, non vaccinate o non adeguatamente coperte con le dosi di richiamo perché la profilassi è prevista per tutti i nuovi nati a partire dal 1963. Questi i dati piu’ recenti diffusi dall’Istituto superiore di sanita’. Ile’ una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani. E’ una patologia rara che si puo’ prevenire con la vaccinazione. Inla vaccinazione antitetanica e’ stata resa obbligatoria dal 1938 per i militari, dal 1963 per i bambini nel secondo anno di vita e per alcune categorie professionali considerate piu’ esposte a rischio di infezione (lavoratori agricoli, allevatori di bestiame, ecc). Dal 1968 la ...