Test Valencia 2018 | Mattia Pasini vola in Moto2 | Jorge Martin alza la voce in Moto3 | Enea

Test Valencia - Moto2-Moto3 in pista. Svetta Baldassarri : Non è facile avere delle indicazioni precise da questi Test, un po' perché la pista dopo la pioggia nella prima giornata ha offerto ancora poco grip, un po' perché soprattutto in Moto3 alcune squadre ...

Test Valencia 2018 : Lorenzo Baldassarri il più veloce in Moto2 - Gabrel Rodrigo primo in Moto3 : Dopo la pioggia della prima giornata il maltempo ha concesso finalmente la possibilità di scendere in pista ai piloti di Moto2 e Moto3 impegnati nei Test di Valencia che inaugurano il 2018 delle due classi. In Moto2 è stato Lorenzo Baldassarri (Pons) il più veloce. L’italiano ha stampato il miglior tempo in 1’36″149, un crono arrivato proprio al termine della lunga giornata di Valencia, nel 21° di 21 giri. Baldassarri ha ...

Moto2/Moto3 - Piloti 'costretti' a giocare a pallone a Valencia : pioggia e freddo fermano i Test spagnoli [VIDEO] : Maltempo e freddo fermano i test di Moto2 e Moto3 a Valencia: i giovani Piloti passano il loro tempo giocando a pallone E' iniziata ieri una sessione di test delle classi di Moto2 e Moto3 a Valencia . ...

Test Moto2-Moto3 2018 - a Valencia box chiusi per la pioggia : Per la cronaca il più veloce della Moto3 è stato proprio Diggia, chiamato ad una stagione di svolta dopo due anni vissuti con risultati troppo discontinui. Si continua mercoledì e giovedì nella ...

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...

Moto2 e Moto3 2018 al debutto : al via i Test di Valencia : Il primo appuntamento per i test delle classi di cilindrata inferiore è imminente. Dal 6 all'8 febbraio i piloti di Moto2 e Moto3 saranno in pista al Ricardo Tormo circuit di Valencia. Non sarà ...

Moto3 e Moto2 - Test Valencia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il 18 marzo scatterà il Motomondiale 2018 con le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Tuttavia, dopo i Test riservati alla classe regina in quel di Sepang (Malesia) dal 28 al 30 gennaio, è tempo che anche le altre due cilindrate si mostrino a Valencia per tre giorni di prove dal 6 all’8 febbraio. In Moto3, gli osservati speciali, manco a dirlo, saranno gli spagnoli. Jorge Martin ed Aron ...

Valencia - Zaza e la singolare proTesta con l’arbitro ma non ha tutti i torti : Simone Zaza è rinato con la maglia del Valencia, tanto che le ottime prestazioni con il club spagnolo gli avevano consentito di riconquistare la maglia della Nazionale. L’attaccante lucano è diventato ormai un punto fermo dello scacchiere di Marcelino, anche se a volte fatica a tenere a bada il proprio carattere esuberante. L’ultimo episodio risale alla partita di Coppa del Re contro il Real Saragozza, vinta per 4-1 dal Valencia, ...