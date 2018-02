Terremoto Taiwan - è un disastro : 10 morti - 80 dispersi e nuove scosse : Continua a salire il numero delle vittime causate dal devastante Terremoto di magnitudo 6.4 che, il 6 febbraio 2018, ha colpito l'isola di Taiwan. Il sisma, che secondo il centro di calcolo EMSC avrebbe avuto il suo epicentro in mare, a soli 24 chilometri di distanza rispetto alla città portuale e turistica di Hualien, ha provocato ingenti danni a strutture e infrastrutture, facendo crollare edifici pubblici e privati, strutture alberghiere, ...

Terremoto Taiwan : sale a 9 il bilancio delle vittime - 67 dispersi : Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime a Hualien, località turistica nel nord-est di Taiwan colpita da un violento Terremoto tra martedì e mercoledì: sono finora 9 le vittime e oltre 60 i dispersi. Il Terremoto magnitudo 6.4 ha provocato il collasso di quattro edifici e il ferimento di 240 persone, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità. Molti dei dispersi sarebbero intrappolati sotto le rovine degli edifici ...

Terremoto Taiwan - bilancio drammatico : 4 morti - 225 feriti e 145 dispersi Video : drammatico il bilancio provvisorio del sisma, dopo la prima notte dal violento Terremoto che ieri, alle 23,50 ora locale, con una #magnitudo stimata pari a 6.4 della scala Richter, ha colpito la costa nordorientale dell'isola di Taiwan a soli 21 chilometri dalla costa rispetto alla grande citta' portuale di Hualien, area intorno alla quale si concentrano il maggior numero di danni e vittime. Esattamente a due anni da un sisma gemello che colpì ...

Terremoto Taiwan - bilancio drammatico : 4 morti - 225 feriti e 145 dispersi : drammatico il bilancio provvisorio del sisma, dopo la prima notte dal violento Terremoto che ieri, alle 23,50 (ora locale), con una magnitudo stimata pari a 6.4 della scala Richter, ha colpito la costa nordorientale dell'isola di Taiwan a soli 21 chilometri dalla costa rispetto alla grande città portuale di Hualien, area intorno alla quale si concentrano il maggior numero di danni e vittime. Esattamente a due anni da un "sisma gemello" che colpì ...