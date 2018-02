Su quale ‘lavoro’ è fondata la nostra Repubblica?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2018) di Aurora Notarianni * Sul non lavoro di Becky Moses bruciata viva nella tendopoli di San Ferdinando dove sostano i nigeriani impegnati nella raccolta di arance per un euro a cassetta, mentre le commissioni ministeriali non decidono sulle domande di asilo e gli ispettori del lavoro e le forze dell’ordine non sono abbastanza per reprimere i reati che ogni giorni si consumano su quella terra, producendo profitto per le organizzazioni criminali che non negano a nessuno un tozzo di pane. Neanche ai pochi che hanno la dignità di scendere in piazza urlando “schiavi mai”. Sul lavoro a costo della vita dei dipendenti dell’Ilva dove, secondo un recente studio epidemiologico della Regione, si registra un aumento di mortalità degli operai del 107% per tumore alla pleura e del 151% al rene, mentre per gli altri lavoratori e gli abitanti dell’interland i casi di tumore ...