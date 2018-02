Stupri Rimini - minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Bologna, 8 feb. (Adnkronos) - Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di una coppia di giovani turisti polacchi e di una transessuale peruviana. Otto i capi di imputazione p

Stupri Rimini - i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati : "Sono pentiti" : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...

