(Di giovedì 8 febbraio 2018) È arrivata anche per idel branco la sentenza per glidi, le aggressioni ai ddi una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto., in rito, la pena stabilita dal gup del Tribunale per idi Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo meno di un’ora di camera di consiglio. I minori, due fratelli marocchini di 15 e 17e un nigeriano di 16, sono stati ritenuti responsabili di tutti glicapi di imputazione che gli venivano contestati: tra questi, lo stupro a una turista polacca, le botte a un connazionale, la seconda violenza sessuale ai ddi una prostituta trans peruviana e anche un’aggressione ad un’altra coppia, nei giorni precedenti. I giovani imputati non ...