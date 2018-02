Sting e il Festival dei capelli bianchi

vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sempre impeccabile il grande. L’Englishman dall’aplomb inimitabile, l’ex maestro dall’attitudine perfetta. La voce che ha conquistato cuori con i suoi grandi successi e la moglie, Trudie Styler, a colpi di yoga tantrico. In seconda serata ha cantato a Sanremo 2018 e non ha deluso le aspettative. Tra i silver surfer, uomini dai, che popolano il, è tra quelli più in forma di tutti. Il sessantaseienne, in versione total white, è ancora più affascinante. A dimostrazione che la chioma argento dona, forse molto agli uomini, ma tanto anche alle donne. In questa edizione della gara canora, con una visibile carenza di quote rosa, tra ciuffi earruffati spiccano anche i granny hair,grigi o, molto di tendenza tra le più giovani e sulle passerelle. Non mancano, però, le eccezioni, Gianni Morandi, ospite in prima serata, e Roby ...