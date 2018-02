Statali - per l'aumento dello stipendio c'è il via libera della Corte dei Conti : Arriva l'aumento. La Corte dei Conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio...

Contratti Statali/ Rinnovo Pa - Madia : “le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendi” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: Rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 02:12:00 GMT)

Statali - arrivano linee guida per i concorsi : Le attese linee guida che definiranno le modalità dei concorsi della pubblica amministrazione e i fabbisogni reali dovrebbero essere approvate, secondo quanto si apprende, alla prossima Conferenza ...

Ultime contratti Statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 712 - quando e per chi Video : In arrivo novita' sul rinnovo dei contratti degli #statali per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi legati all'indennizzo per il blocco delle trattative del 2016 e del 2017. Infatti, a febbraio arrivera' un cedolino speciale per i circa 250 mila statali per i quali si è conclusa la trattativa per il rinnovo del #contratto ed è stato firmato l'accordo. Secondo quanto scrive La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, 5 febbraio 2018, gli arretrati ...

Statali - salasso per le tasche degli italiani : costano circa 2.200 euro a cittadino : Al primo posto c'è la scuola, che vale 654 euro per ogni cittadino, seguita dalla sanità (515) e dalle Regioni (265). Poi la polizia, i ministeri, le università. La Ragioneria generale ha fatto i conti in base alla situazione nel 2016, puntando l'attenzione sulla voce più pesante, quella del costo dei dipendenti pubblici

Concorsi 2018 per diplomati e laureati : previste 1500 assunzioni Statali Video : Concorsi 2018 per diplomati e laureati: 1500 assunzioni statali in vista per quest'anno, una notizia che senza dubbio porta buone speranze a chi è in cerca di occupazione. La proposta dopo la Legge di Bilancio, con l'obiettivo di rinnovare l'organico interno della Pubblica Amministrazione. Oltre alla PA, i Concorsi offrirebbero posti di lavoro qualificati anche al Quirinale e il colosso Banca D'Italia. Lavoro Concorsi 2018, assunzioni statali in ...

CONTRATTI Statali/ Scuola - critiche e proposte al Governo per il rinnovo (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie sul rinnovo Scuola e aumenti stipendi Pa: critiche e proposte al Governo, "utilizzare le risorse bonus docenti". Settimana decisiva?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 01:27:00 GMT)

Statali : per le Forze di Sicurezza 50 euro di aumento netto - ecco le reali cifre Video : A febbraio gli arretrati e probabilmente a marzo i nuovi stipendi aggiornati dopo il rinnovo del contratto dei lavoratori Statali del Comparto Difesa e Sicurezza. Dopo quasi dieci anni di blocco e dopo molte settimane di trattative, i sindacati hanno deciso di avallare la proposta di rinnovo presentata dall’Aran in rappresentanza del Governo. Un accordo firmato e sottoscritto nella notte del 26 gennaio alla presenza del Ministro Madia per la ...

Stipendi - il governo vara una raffica di aumenti per 450mila Statali : Nuovo contratto, per i dipendenti pubblici il 2018 si apre con una raffica di buone notizie. "Ci sono oggi le condizioni normative ed economiche per, dopo 9 anni, rinnovare il contratto a tutti i 3,3 milioni di dipendenti...

Vertenze aperte/Contratto Statali - rischio aumenti a velocità diverse L'anteprima sul Messaggero Digital : La corsa ormai è contro il tempo. L'intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l'unico che ha la certezza di ...

