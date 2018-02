Star Wars Battlefront 2 | presto potrebbe essere introdotta una modalità Conquista simile

Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Poco tempo fa Disney e Lucasfilm avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia di Star Wars dopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di film, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata dagli ...

Star Wars Battlefront II : Le novità in arrivo : Tramite il forum ufficiale del gioco, il team di sviluppo di Star Wars Battlefront II, ha svelato alcune delle novità in arrivo, scopriamo insieme di cosa si tratta. Star Wars Battlefront II: Le novità future Di seguito alcune delle tante e tante novità in arrivo per il comparto multiplayer del titolo: Nuovi DLC per le varie stagioni, alcuni di essi legati alla progressione dei film Aggiunta di tutti i ...

Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Poco tempo fa Disney e Lucasfilm avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia di Star Wars dopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di film, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata dagli ...

Gli autori di Game of Thrones scriveranno dei nuovi film di Star Wars : In tempi di correttezza politica generalizzata, meglio non rischiare e passare all'incasso, avranno pensato i due sceneggiatori.

Benioff e Weiss di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : cosa ne sarà di Confederate? : È notizia di ieri, martedì 6 febbraio, che gli showrunner di Game of Thrones Benioff e Weiss sono stati ingaggiati per scrivere e produrre la nuova trilogia di Star Wars: i due, al secolo David Benioff e Daniel Brett Weiss, hanno firmato un accordo con Disney e Lucasfilm per dirigere i lavori dei nuovi film della saga, in programma dopo la fine della trilogia attualmente in produzione. La questione solleva un grosso punto interrogativo ...

Star Wars - Disney sviluppa più di una serie in live-action per il suo servizio streaming : Bob Iger ha annunciato che la Disney sta sviluppando non una, ma diverse serie in live-action di Star Wars per la sua futura piattaforma on-line.

Per Star Wars Battlefront 2 conferme su personalizzazioni e DLC Clone Wars : Ne avevamo già parlato, si vociferava già ma ora pare sia arrivata una conferma sul nuovo DLC Clone Wars per Star Wars Battlefront 2 da parte di Dennis Brännvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts. Sul forum di Star Wars Battlefront 2 i fan hanno potuto inviare le loro domande al team di sviluppo. Proprio qui Dennis Brännvall ha confermato che il DLC Clone Wars sarà rilasciato per il gioco e che nuove ...

Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Poco tempo fa Disney e Lucasfilm avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia di Star Wars dopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di film, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata dagli ...

Da Game Of Thrones a Star Wars : la guerra si fa galattica per David Benioff e D. B. Weiss : David Benioff e D.B. Weiss, ideatori e showrunner de Il trono di spade, sono pronti a passare dal mondo di Westeros (quello di Jon Snow, Daenerys Targaryen e tutto il resto della banda di Game of Thrones) a un altro, popolato da creature aliene, navi spaziali, spade laser e Cavalieri Jedi. In altre parole, nel celeberrimo universo di Guerre stellari. È stato annunciato nella notte tra il 6 e il 7 febbraio che due sceneggiatori/produttori ...

Star Wars : Disney creerà varie serie tv ispirate alla saga per il servizio streaming : ... il CEO Bob Iger ha annunciato l'arrivo di alcune serie tv, anch'esse incentrate sul mondo di Star Wars che verranno diffuse tramite la nuova piattaforma streaming dello studio. "Stiamo sviluppando ...

David Benioff e D.B. Weiss - i creatori della serie tv “Game of Thrones” - scriveranno dei nuovi film di “Star Wars” : David Benioff e D.B. Weiss – i due showrunner (cioè i principali responsabili della serie Game of Thrones) – faranno da sceneggiatori e produttori di alcuni nuovi film di Star Wars. I film saranno separati dalla trilogia su cui sta già lavorando Rian Johnson, The post David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie tv “Game of Thrones”, scriveranno dei nuovi film di “Star Wars” appeared first on Il Post.

Solo : A Star Wars Story - ecco il teaser del film : I fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: già le vicende produttive di Solo: A Star Wars Story non erano andate perfettamente lisce, in più la macchina del marketing del titolo in uscita a maggio sembrava stentare a partire. E invece ecco che in queste ore è stato diffuso il primo video promozionale del film diretto da Ron Howard (arrivato in corsa a sostituire i precedenti registi Phil Lord e Christopher Miller) e che racconterà ...

Solo : A Star Wars Story - ecco il teaser del film : I fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: già le vicende produttive di Solo: A Star Wars Story non erano andate perfettamente lisce, in più la macchina del marketing del titolo in uscita a maggio sembrava stentare a partire. E invece ecco che in queste ore è stato diffuso il primo video promozionale del film diretto da Ron Howard (arrivato in corsa a sostituire i precedenti registi Phil Lord e Christopher Miller) e che racconterà ...

Solo : A Star Wars Story - il primo teaser trailer del film : L’avventuroso passato di Han Solo e di Ciubecca, lo Wookiee più amato di sempre, arriverà sul grande schermo il 23 maggio nel film diretto da Ron Howard e prodotto da Lucasfilm Solo: A Star Wars Story. Scritto da Lawrence e Jon Kasdan, il film esplora le avventure del giovane Han Solo e del suo compagno d’avventura Chewbacca prima […] L'articolo Solo: A Star Wars Story, il primo teaser trailer del film sembra essere il primo su NewsCinema.