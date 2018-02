ilfattoquotidiano

: Contrariamente alle affermazioni di Nina Moric a Libero, smentiamo fermamente di aver mai richiesto donazioni per p… - SaveChildrenIT : Contrariamente alle affermazioni di Nina Moric a Libero, smentiamo fermamente di aver mai richiesto donazioni per p… - silviabest77 : Sostegno alle famiglie, mistero nel programma Pd: “240 euro mensili per i figli under 18”. Ma Renzi: “Saranno 80” - TutteLeNotizie : Sostegno alle famiglie, mistero nel programma Pd: “240 euro mensili per i figli under 18… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) “C’è chi pensa di stupire con effetti speciali, c’è gente che racconta cose inaudite e pensa che noi siamo così creduloni da crederci”. Con questa premessa Matteo Renzi ha aperto, venerdì scorso, la presentazione delPd per le elezioni del 4 marzo. Sottotesto: da noi solo proposte serie e credibili. Ma gli effetti speciali, a ben guardare, non mancano nemmeno nelle 42 pagine di promesse messe nero su bianco dai dem. Vedi alla voce “universale“, tema di stretta attualità alla luce degli ultimi dati Istat sul record negativo delle nascite nel 2017. Gli sgravi per ia carico appaiono infatti triplicati rispetto alla cifra reale che il segretario del Partito democratico – come da lui stesso confermato nei giorni successivi – intende mettere in campo per aiutare i nuclei con bambini. Tanto da aver tratto in ...