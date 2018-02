liberoquotidiano

: RT @51fini: Sondaggio horror su Liberi e uguali: D'Alema commissaria Grasso ?? @PietroGrasso @lauraboldrini @OllaPiero - phildancefc : RT @51fini: Sondaggio horror su Liberi e uguali: D'Alema commissaria Grasso ?? @PietroGrasso @lauraboldrini @OllaPiero - erpedrini : RT @51fini: Sondaggio horror su Liberi e uguali: D'Alema commissaria Grasso ?? @PietroGrasso @lauraboldrini @OllaPiero - 51fini : Sondaggio horror su Liberi e uguali: D'Alema commissaria Grasso ?? @PietroGrasso @lauraboldrini @OllaPiero -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Un debutto col botto, per una formazione politica appena nata e guidata, per giunta, da un neofita della politica, nonostantesia stato per 5 anni presidente del Senato. L'ultimo...