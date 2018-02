Sondaggi Elezioni 2018 Regionali Lombardia | Fontana al 43% straccia il M5s | Gori insegue

Sondaggi Elezioni 2018/ Collegio uninominale : centrodestra al 39% - Di Maio non sfonda ‘quota 30%’ : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Astensione tra gli under25.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Sondaggi e proiezioni di voto prossime elezioni politiche : Questi è un ordinario di scienza politica e politica comparata all'Università di Bologna in Emilia Romagna. Va ricordato che i seggi vengono assegnati per il 37% con l'uninominale e per il restante ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s al 28% - Berlusconi al 15 - 9% - cala Renzi : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Astensione tra gli under25.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Ultimi Sondaggi Elezioni 2018 LA7 : volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [Video] per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana . Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto coalizioni : Centrodestra al 38% - l’astensione ‘batte’ Renzi e Di Maio : SONDAGGI Politici Elettorali, intenzioni di Voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 41% - Gori e il Pd inseguono al 37% : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Regionali Lombardia, i voti(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Ultimi Sondaggi Elezioni 2018 LA7 : volano M5S e Lega - crolla Partito Democratico Video : Come ogni lunedì anche questa settimana sono arrivati i Sondaggi elettorali di EMG [Video]per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Non sono mancate le sorprese a meno di un mese dalle elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo, andiamo a vedere insieme quali sono le intenzioni di voto degli italiani e come sono cambiate le percentuali dalla settimana scorsa. Per il PD continua il trend negativo mentre fanno grandi balzi in avanti Lega e ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : calo centrodestra al 34% - LeU sotto il 6% : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:25:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 : Sondaggi Ixè del 4 febbraio Video : A quattro settimane esatte dall’apertura delle urne di queste #Elezioni politiche 2018, il quotidiano Huffington post commissiona gli ennesimi sondaggi [Video] all’istituto di ricerca Ixè. Le percentuali ottenute dalle varie forze politiche restano più o meno stabili rispetto alla settimana precedente. Da notare, il leggero calo del M5S che resta sempre primo ‘partito’ e della Lega staccata da Forza Italia nella corsa alla leadership del ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Meglio i candidati o i partiti? Gli elettori ‘snobbano’ i collegi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: Meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 01:38:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Di Maio 'pareggia' Gentiloni - Renzi giù : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio.

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Di Maio ‘pareggia’ Gentiloni - Renzi giù : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio. Fiducia leader, Di Maio pareggia Gentiloni(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 09:55:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia Ministri - Franceschini giù dal podio : Minniti e Padoan super - out Calenda : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: Ministri, top 5 Fiducia con Franceschini giù dal podio e crescita per Padoan e Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 02:30:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Previsioni post-voto : Larghe Intese o Governo centrodestra - Renzi ko : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, bene M5s e malissimo Renzi. centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:55:00 GMT)