Snowboard | Olimpiadi PyeongChang 2018 | Roland Fischnaller e l’ultima occasione a Cinque

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang lo Snowboard assegnerà 10 titoli, 6 nelle specialità del park & pipe, 2 nell’alpino e 2 nello Snowboardcross. Ovviamente, per rispettare la parità di genere, 5 titoli saranno maschili ed altrettanti femminili. Il programma verrà aperto il 10 febbraio dallo slopestyle, prima specialità ad assegnare medaglie, cui seguirà l’halfpipe. Saranno il 15 e 16 febbraio le prime date da circoletto ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Ho due coltelli tra i denti. Alle Olimpiadi tranquilla - siamo tante favorite. Contenta per il podio di Godino” : Michela Moioli è letteralmente scatenata in questo frangente della stagione, ha vinto la seconda gara nel giro di 24 ore ed è lanciatissima verso la conquista della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’azzurra si presenterà con tutti i favori del pronostico Alle imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni rilasciate da Michela alla Fis dopo il successo di Feldberg: “Oggi è stata più difficile, ho fatto ...

Snowboardcross - SCATENATA! Michela Moioli firma la doppietta - vittoria show a Feldberg : che volo verso le Olimpiadi : Quarta affermazione stagionale, la seconda consecutiva sulle nevi tedesche di Feldberg, per la nostra Michela Moioli, che trionfa ancora in Coppa del Mondo di Snowboardcross ed allunga in vetta alla classifica: ancora una volta l’azzurra, che ora punta al bersaglio grosso a PyeongChang, evita il gioco di squadra francese e beffa le tre transalpine in finale con lei. Charlotte Bankes è seconda, Chloe Trespeuch chiude il podio, ai cui piedi ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il PGS sarà su manche secca! Qualifiche e finali in giorni diversi : Arrivano conferme su quale sarà il format del PGS di Snowboard in vigore alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le finali si svolgeranno con il meccanismo della “single elimination” ovvero della manche secca: niente inversione di pista per un confronto sulla carta alla pari, ma una prova unica per decretare l’atleta che passerà i vari turni. Agli atleti è stato confermato che si svolgerà un turno di qualificazione nella ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Feldberg l’ultima tappa prima delle Olimpiadi di PyeongChang : Non si ferma la Coppa del Mondo di Snowboardcross che, vista la lontananza dalla prova olimpica (sarà nell’ultima settimana dei Giochi), va avanti anche a pochi giorni dalla cerimonia d’apertura che si svolgerà tra sette giorni in quel di PyeongChang. Si gareggia nel week-end a Feldberg (Germania), il programma prevede un doppio appuntamento tra sabato e domenica. Tra gli uomini c’è da segnalare la nuova assenza di Omar ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Una crescita esponenziale nell’ultimo quadriennio, una voglia immensa di far bene nell’appuntamento più importante: le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Venerdì 9 febbraio ci sarà la cerimonia d’apertura, poi inizieranno le gare e partirà anche l’assegnazione delle medaglie: l’Italia andrà a caccia del podio nelle discipline dello Snowboard, dove si è ben comportata soprattutto in chiave Coppa del Mondo. Andiamo a ...

Snowboardcross - Omar Visintin : “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno solo : la medaglia. Mi piace la pista - Moioli una delle più forti” : E’ uno degli uomini italiani più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Reduce da un periodo di forma eccezionale, durante il quale sono arrivate due vittorie di fila a livello individuale nella Coppa del Mondo di Snowboardcross (con la ciliegina della torta del successo a squadre con Emanuel Perathoner) tra Cervinia ed Erzurum, Omar Visintin si è prepotentemente lanciato verso la manifestazione a cinque cerchi. Una brutta ...

Snowboard - Calendario Olimpiadi Invernali 2018 : tutte le date e gli orari delle gare. Il programma completo : Si avvicinano sempre più le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: mancano soltanto una decina di giorni alla cerimonia di apertura, poi si andrà a caccia delle medaglie a Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire, per quanto riguarda lo Snowboard, il Calendario completo con tutti gli orari e le date delle gare olimpiche. Sabato 10 febbraio 02.00 Slopestyle, qualificazioni (maschile) Domenica 11 febbraio 02.00 Slopestyle, Finale ...

Mirko Felicetti - la scheda e il palmares – Snowboard – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mirko Felicetti Data di nascita: 15 luglio 1992 Luogo di nascita: Cavalese Specialità: Snowboard alpino (PGS) palmares: cinque podi in Coppa del Mondo Partecipazioni alle Olimpiadi: Sochi 2014 Precedenti alle Olimpiadi: 39mo a Sochi 2014 Società/gruppo sportivo: U.S. Monti Pallidi A.S.D. Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: superare il primo turno Foto: FB Snowboard World Cup

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko il penultimo appuntamento stagionale prima delle Olimpiadi : Prosegue senza pause la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che, a suon di trasferte lunghissime, si sposta dalla Turchia alla Bulgaria, da Erzurum a Bansko per la penultima tappa prima dell’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di PyeongChang (settimana prossima infatti ci sarà un doppio appuntamento a Feldberg, in Germania). Il programma prevede per sabato 27 gennaio le gare sia al maschile che al femminile. L’Italia ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko l’ultima prova prima delle Olimpiadi : L’ultimo treno per la Corea del Sud per lo Snowboard alpino passa dalla Bulgaria, da Bansko per l’esattezza, dove tra venerdì e domenica sono in programma due slalom giganti paralleli. Variato dunque il programma originario che voleva il gigante di venerdì e lo slalom di domenica. In vista delle gare di PyeongChang infatti, si è deciso di inserire una prova in più nella specialità olimpica, a scapito di quella non olimpica. Roland ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Definite le scelte nello Snowboardcross : Tra i nomi degli atleti ufficialmente convocati per le Olimpiadi di PyeongChang, in Corea del Sud, per quanto concerne lo Snowboard, sono stati comunicati soltanto quelli riguardanti lo Snowboardcross: saranno otto gli atleti in gara a rappresentare l’Italia. Eguale ripartizione tra uomini e donne: in ambito femminile, scontata la presenza di Michela Moioli (sesta a Sochi), Raffaella Brutto (17a a Vancouver, 16a nel 2014) e Francesca ...

Snowboard - Edwin Coratti : “Speravo in questo risultato verso le Olimpiadi - ho una tavola veloce” : Edwin Coratti ha conquistato un eccellente secondo posto nel PGS di Rogla, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboard. L’azzurro è stato sconfitto soltanto da Promegger, queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fisi: “Speravo in un risultato del genere per candidarmi a una convocazione olimpica e ci sono riuscito nella gara più importante. Sono andato bene in tutte le run e il feeling migliorava discesa dopo discesa. ...