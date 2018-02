Siria | Trump mostra i muscoli Bombardamenti americani dal cielo | il conflitto a una

Assad nel mirino - Trump riprende la guerra in Siria? Video : #Siria senza pace e non tanto per le gravi notizie che provengono dal nord del Paese, dove l'ultimo raid turco volto a 'mettere in sicurezza' i proprio confini dalla dalla presunta minaccia curda [Video] avrebbe causato oltre 100 vittime tra i civili. Le notize in questo caso giungono da Washington dove l'amministrazione guidata da #Donald Trump avrebbe messo nuovamente nel mirino il presidente siriano Bashar al-Assad. Secondo le fonti della ...

Davos - incontro Trump-May su Siria - nucleare Iran e Corea del Nord : Il presidente americano Donald Trump e la premier britannica Theresa May sono impegnati in un incontro bilaterale, a margine del forum di Davos. Tra i temi in agenda, il conflitto in Siria, il dossier ...

Siria - Trump a Erdogan : ridurre tensioni : 00.12 Il presidente Usa Trump, ha chiesto al presidente turco Erdogan di "esercitare prudenza ed evitare ogni azione che potrebbe comportare il rischio di un conflitto tra forze turche e Usa" in Siria Trump ha manifestato "la preoccupazione che la crescente violenza nella zona di Afrin, in Siria, rischia di minare i nostri comuni obiettivi in Siria" e ha chiesto di "ridurre la tensione, limitare le sue azioni militari, evitare di causare ...

La seconda guerra Siriana e il grande tradimento di Trump (di U.De Giovannangeli) : La cronaca di guerra s'intreccia con quella diplomatica. Sul terreno, si registra la prima vittima tra i militari turchi impegnati nell'operazione "Ramoscello d'ulivo" contro l'enclave curdo-siriana ...

La seconda guerra Siriana e il grande tradimento di Trump : Se è un azzardo, è un azzardo calcolato. Perché mette in conto l'imbarazzata impotenza dell'Onu, le sempre più palmari contraddizioni dell'amministrazione Trump tra i proclami twittati e i fatti che non sono mai conseguenti. La Turchia muove le sue armate avendo il via libera dai suoi alleati di Mosca e Teheran, senza badare alle alleanze militari delle quali fa parte, la Nato, né prendendo in seria ...

Trump sarà ricordato come il presidente USA ai tempi delle vittorie della Russia in Siria - : Trump, nel suo ultimo discorso settimanale ai cittadini del 2017, ha dichiarato che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha preso quasi il 100% del territorio dal gruppo terroristico ...

Dal Parlamento russo arriva la risposta ai toni trionfalistici di Trump sulla Siria - : "In generale è stato minimo il contributo della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella sconfitta dell'ISIS in Siria. Sappiamo che, soprattutto nell'ultimo periodo, gli americani sono impegnati a ...

Trump sicuro - successo storico della coalizione occidentale contro l'ISIS in Siria e Iraq - : "Abbiamo raggiunto un successo storico nella lotta contro l'ISIS, in un momento in cui la coalizione ha conquistato quasi il 100% dei territori in Iraq e in Siria precedentemente controllati da questi ...

Telefonata Trump-Macron su Libano - Siria : 03.18 Trump ha parlato sabato con il presidente francese Macron della situazione in Libano e in Siria. Entrambi i presidenti, riferisce la Casa Bianca, "hanno concordato sulla necessità di lavorare con gli alleati per contrastare le attività destabilizzanti di Hezbollah e dell'Iran nella regione".