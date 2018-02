Siria | caccia americani bombardano le milizie pro-Assad

Siria - caccia turchi bombardano nell'enclave curda di Afrin. Erdogan : "Iniziata operazione anti terroristi" : I caccia turchi hanno dato il via all'offensiva aerea contro la regione di Afrin, enclave curda in Siria già attaccata via terra. Lo ha detto il primo ministro turco Binali Yildirim. Un portavoce delle milizie curde aveva già confermato che le forze turche avevano cominciato a colpire le località curde di Afrin dalla scorsa mezzanotte. Secondo il ministro della Difesa turco Nurettin Canikli, Ankara non ha avuto altra scelta ...