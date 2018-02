Siracusa | raid contro l' immigrato fidanzato con la figlia

ilgiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Non accetta la relazione dellacon une lo aggredisce: arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Rosolini, in provincia di.L'aggressioneI carabinieri hanno bloccato un 36 anni, già noto alle forze dell'ordine. Questo - non accettando la relazione sentimentale tra laminorenne e un giovane di origine tunisina - si è presentato armato di una pistola giocattolo modificata, assimilabile quindi ad un arma da fuoco, minacciandolo di morte.L'uomo, nel corso della colluttazione ingaggiata col giovane è riuscito a colpirlo alla testa con il calcio della pistola provocandogli una ferita alla testa. L'immediato intervento dei militari ha scongiurato conseguenze più gravi: l'uomo è stato condotto nel carcere Cavadonna di. Ora dovrà rispondere a diversi capi d'accusa.