Simple Minds | ' La musica è magia'

I Simple Minds tornano in concerto in Italia nell'estate 2018 : Roma, 18 dic. (askanews) - I Simple Minds in concerto in Italia nell'estate 2018 . La band, di successo in successo, sono ad oggi una delle band più importanti al mondo. Dopo aver girato l' Italia quest'...

Concerti dei Simple Minds in Italia nel 2018 - annunciate 6 date : biglietti in prevendita : I Concerti dei Simple Minds in Italia sono stati annunciati. Il gruppo tornerà nel nostro paese per una lunga leg del tour, composta da 6 date. La prima è fissata per il 2 luglio a Cremona. Prevista una prevendita esclusiva e una generale. I biglietti saranno disponibili in via anticipata per gli iscritti a Iovado Club e MyliveNation, con apertura alle ore 12 del 19 dicembre. Le prevendite generali si aprono invece il 20 dicembre, sempre ...