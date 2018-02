Sicurezza Strada Statale 106 | parla Nicodemo Oliverio

Alcol e responsabilità : campagna nelle scuole sulla Sicurezza stradale : Prato, partita all'istituto Gramsci-Keynes la campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai ragazzi delle scuole medie promossa dalla Polizia Municipale

Sestriere banco di prova della Sicurezza stradale : Sestriere banco di prova della sicurezza stradale Sono tanti i miti da sfatare quando con l'auto si va in montagna d'inverno. I test al Sestriere di Assogomma e Federpneus Continua a leggere L'articolo Sestriere banco di prova della sicurezza stradale sembra essere il primo su NewsGo.

Educazione e Sicurezza stradale - l'ACI Teramo nelle scuole per "La Sicurezza Stradale : Teramo - I dati essenziali del rapporto ACI - ISTAT sugli incidenti stradali rilevati sul territorio nazionale nel 2016 rispetto ai dati del 2015 evidenziano: meno morti (- 4,2%) più incidenti (+07%), feriti (+09%) e feriti gravi (+9%) con costi sociali stimati in 17 miliardi di euro. Anche la provincia di Teramo ha pagato un contributo pesante con 21 morti e 1.126 feriti con 772 incidenti su un parco circolante di ...

Sicurezza stradale - maxicontrollo a Firenze : 100 multe : Oltre 100 multe e sanzioni per un totale di circa 30mila euro. Più di 2.500 veicoli controllati: 410 quelli fermati e 185 i punti decurtati dalle patenti degli automobilisti fiorentini. Sono i numeri ...

'Sii saggio - guida sicuro' : scuole e forze dell'ordine insieme per la Sicurezza stradale : Al Circolo dell'Esercito a Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito a Napoli, mondo della scuola e forze dell'ordine insieme per un'importante iniziativa. Domani, lunedì 29 gennaio, a partire dalle ...

Una canzone per la Sicurezza stradale : la campagna con Francesco Gabbani e il contest #buonmotivo Anas : Il contest #buonmotivo Anas fa parte della campagna per la sicurezza stradale ed è attivo fino al mese di febbraio 2018. L'obiettivo del concorso è quello di trovare una canzone per la promozione della sicurezza su strada e a proporlo agli utenti è Anas spa, la società che gestisce in Italia la rete stradale e autostradale di interesse nazionale. "Sulla strada c’e` sempre un buon motivo per essere responsabili", è il claim della nuova ...

Città metropolitana Milano investe 2 - 5 mln per Sicurezza stradale : Milano, 22 dic. (askanews) La Città metropolitana di Milano ha deliberato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione dei guardrail sulle strade di propria ...

Sicurezza stradale - Istat : tornano a crescere i morti nel I sem : Roma, 21 dic. (askanews) tornano a crescere i morti per incidenti strdali. Lo rende noto l'Istat che insieme all'Aci pubblica le stime preliminari per il primo semestre dell'anno. Confermata invece ...

Logistica e Sicurezza stradale - l'Italia deve smettere di girare a vuoto : Creare, attraverso tavoli di partenariato, un confronto tra mondo pubblico e privato per analizzare quali strade percorrere per far accelerare la crescita economica e allo stesso tempo sociale del Paese: Conftrasporto da tempo va indicando questa via, che ha ...

Codacons scrive ai Prefetti calabresi - aumentare Sicurezza stradale durante il periodo natalizio : Il Codacons ha inviato oggi una formale diffida ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, chiedendo di attivarsi per incrementare la sicurezza stradale durante il ...

Roma - Sicurezza stradale : al Gerini lezioni teoriche e pratiche con il tour di Fondazione Ania e Miur : lezioni teoriche sulla sicurezza stradale, focus dedicati ai rischi della distrazione al volante e prove pratiche al simulatore per imparare le corrette tecniche di guida sicura. Tutto sotto la ...

Anas - via a nuova campagna sulla Sicurezza stradale con Gabbani : sulla strada non siamo mai da soli: c'è sempre un #buonmotivo per essere responsabili. È questo il claim della nuova campagna di sicurezza stradale promossa da Anas e Ministero delle Infrastrutture e ...

Ciclismo - Sicurezza in strada : usare lo smartphone come luce posteriore - video Video : Nel #Ciclismo la sicurezza in strada per gli appassionati delle due ruote è ovviamente una delle priorita'. Sempre più professionisti ed ex atleti storici, come Gianni Bugno, denunciano abusi e scorrettezze subite nel traffico [Video] e sulle nostre strade, a tal punto da dover rinunciare ad una uscita tra amici. Se durante gli eventi agonistici la sicurezza è tutelata da addetti e professionisti preposti in collaborazione con le forze ...