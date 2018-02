Sicilia | Orlando | bene stato emergenza su acqua e rifiuti Palermo

Rifiuti : Orlando - emergenza Sicilia colpa della mancanza di impianti : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - La "mancanza di impianti e un settore che ho denunciato da molti anni essere in stato di calamità istituzionale". E' questa per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando la causa dell'emergenza Rifiuti in Sicilia, "Occorrono interventi molto forti che riguardano l'impianti