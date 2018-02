Sicilia | Lupo Pd | Musumeci non ha più alibi | adesso soluzioni per acqua e rifiuti

Rifiuti : Lupo (Pd) - governo nazionale attento alla Sicilia ma Regione faccia propria parte : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta il presidente del Consiglio Gentiloni sta dimostrando grande attenzione per la Sicilia , ma è indispensabile che il presidente Musumeci si assuma le proprie responsabilità e non tenti di riversare sul governo nazionale i problemi legati all’emergenza r

Sicilia - Lupo : Musumeci non fa proposte su emergenza rifiuti : Palermo, 3 gen. (askanews) ' Musumeci fotografa l' emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma non fa proposte convincenti e credibili: critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in ...

Sicilia : Panepinto (Pd) - Lupo vuole dare un segnale? Offra dimissioni : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Per i prossimi appuntamenti elettorali servono tutti i corpi del partito, tutto il suo capitale umano pur se messo a dura prova. Esiste una parte del Pd, non so se maggioranza o minoranza, che esclude una trasformazione genetica in 'partito della nazione', ma rifiuta