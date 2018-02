Sicilia | acqua e rifiuti | Consiglio ministri dichiara stato emergenza

Sicilia : Lupo (Pd) - Musumeci non ha più alibi - adesso soluzioni per acqua e rifiuti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Ancora una volta il governo nazionale dimostra grande attenzione per la Sicilia. Ora tocca al governo regionale sapere affrontare questa situazione, senza scaricare responsabilità sui Comuni e senza continuare ad accusare altri di uno scenario che oggi ha contorni ben

Sicilia : Orlando - bene stato emergenza su acqua e rifiuti Palermo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Esprimo il mio apprezzamento come sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia al Consiglio dei Ministri che oggi pomeriggio ha accolto le richieste del Comune di Palermo e di tutti gli altri comuni Siciliani dichiarando lo stato di calamità naturale inerente il pro

Sicilia : Cisl - da Roma subito poteri speciali su rifiuti e acqua : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Ci auguriamo che il governo nazionale conceda subito, senza tentennamenti, i poteri speciali al presidente della Regione in tema di rifiuti. Così non ci saranno più alibi". A dirlo è il segretario della Cisl Sicilia Mimmo Milazzo, in occasione dell’incontro che ha riun

Acqua : M5s - in Sicilia 40 mln mai spesi e invasi pieni di detriti : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "In Sicilia non è vero che manca l’Acqua, semplicemente si perde, perché sistematicamente non vengono fatti gli interventi di manutenzione nelle dighe e negli indotti. Questo è il risultato dell’azione dei governi degli ultimi 20 anni, che, invece, di mantenerli efficie

Acqua : Grasso - in Sicilia non si è pensato a piano per garantire questa risorsa : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Non solo l’Acqua è un’emergenza a Palermo, mi pare che anche i rifiuti siano tra i problemi principali. Emergenze così gravi mettono in risalto la Sicilia come una delle regioni più a rischio nel nostro Paese sotto il profilo dei diritti negati". Lo ha detto il leader

Acqua : Fava - crisi frutto anni di incuria criminale da parte Regione Sicilia : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Non sono il clima né la mancanza di piogge la causa della crisi idrica in Sicilia ma gli anni di incuria e di criminale indifferenza da parte della Regione Siciliana". Lo afferma il deputato regionale di CentoPassi Claudio Fava. "Le dighe in Sicilia, per mancanza di i

Siccità in Sicilia : mancano oltre 60 milioni di metri cubi d’acqua - si teme la crisi idrica : Emergenza Siccità in Sicilia: in mancanza di piogge si teme la crisi idrica con conseguente turnazione. Secondo l’Osservatorio regionale delle acque, rispetto allo scorso anno mancano oltre 60 milioni di metri cubi d’acqua. Situazione particolarmente critica a Palermo: la Giunta Siciliana ha chiesto al Governo lo stato di calamità, su sollecitazione del Comune e dell’Amap, la municipalizzata acquedotti. L’azienda comunale ...

Acqua : in Sicilia è fallimento depurazioni - 228 Comuni non in regola (2) : (AdnKronos) - Ancor più grave è la questione del mancato recupero e riutilizzo delle acque reflue in periodi di siccità. "Eclatante - secondo l'associazione - è il caso di Palermo dove le acque del depuratore di Fondo Verde invece di essere usate anche per il solo ravvenamento delle falde idriche, s

Acqua : in Sicilia è fallimento depurazioni - 228 Comuni non in regola : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Dopo ben due condanne, nel 2012 e 2014, ancora un ennesimo fallimento dei commissariamenti e dei poteri speciali per la depurazione delle acque in Sicilia. A lanciare l'allarme è Legambiente che riporta i dati pubblicati sul Portale dell'Acqua www.Acqua.gov.it. Nella d