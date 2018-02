wired

: Farò così tanti rewatch di Sherlock aspettando la quinta stagione che saprò recitare a memoria anche le parti velocissime di Ben - littlesmolouis : Farò così tanti rewatch di Sherlock aspettando la quinta stagione che saprò recitare a memoria anche le parti velocissime di Ben - filmring : Sherlock, la quinta stagione per ora non si farà -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) I fan della seriedevono mettersi l’anima in pace, almeno per un po’. I protagonisti e gli autori coinvolti nella sua realizzazione, infatti, sono attualmente piuttosto impegnati. I due attori principali, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman (rispettivamente Holmes e Watson) sono entrambi coinvolti in progetti di film Marvel. Il primo sarà in Avengers: Infinity War, in uscita a maggio, nei panni di Doctor Strange, il secondo in Black Panther, nelle sale nelle prossime settimane. Ma anche gli sceneggiatori Steven Moffat e Mark Gatiss sono al lavoro sulla nuova serie Bbc Dracula. È stato proprio Moffat in questi giorni a escludere un ritorno in tempi brevi delle avventure del detective più famoso al mondo: “Non faremomentre stiamo facendo Dracula, quindi non accadrà nel prossimo futuro“, ha dichiarato l’autore all’inglese Radio ...