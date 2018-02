Serie A | Spal Milan | ultime dai campi

Serie A - Inter. Candreva : 'Spalletti? Un peccato non averlo avuto prima' : Otto giornate senza successi e un momento decisamente delicato che ha fatto perdere all'Inter posizioni in classifica e certezze, ma che non mette in dubbio la stima da parte di alcuni giocatori ...

Serie A Spal - Cionek in dubbio per il Milan dopo l'intervento all'occhio : FERRARA - Si deve ripartire, in casa Spal , dopo il ko con il Cagliari, anche se il calendario non aiuta visto che, prima dello scontro salvezza in casa del Crotone, sono previste due sfide ...

Serie A Spal - Semplici è sotto esame : FERRARA - La fiducia rimane, ma qualcosa in casa Spal s'è incrinato. Nel rapporto tra Leonardo Semplici e la società, che certo non ha gradito la prova decisamente sottotono offerta dalla squadra ...

Video/ Cagliari Spal (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Cagliari Spal (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena. Cigarini e Sau decidono la delicata sfida per la salvezza in Serie A(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Serie A/ Perplessità Var - Spalletti preferisce la moviola. Juve travolgente - ma davanti resta il Napoli : Serie A, il punto sulla 23^ giornata del campionato: ALFREDO MARIOTTI analizza i temi principali del turno. Goleada Juventus, continua la corsa con il Napoli. Frenate le due milanesi(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Con il Cagliari abbiamo sbagliato troppo» : I ferraresi, dopo il pari con Udinese e Inter hanno interrotto un percorso di continuità: "Conoscevamo la posta in palio - ha dichiarato l'allenatore degli emiliani Leonardo Semplici a Rai Sport - e ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse delle partite : focus su Cagliari-Spal (23^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della SERIE A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 12:42:00 GMT)

Serie A - Inter - Spalletti : “Squadra con poco carattere” : 3 Dicembre 2017: l’Inter batte il Chievo per 5-0 e vola al comando della classifica. Esattamente 2 mesi dopo quella vittoria, la musica è completamente cambiata. Dopo la goleada ai clivensi, i nerazzurri non hanno più vinto una partita in campionato, facendosi scavalcare da Napoli, Juventus e Lazio e sono stati eliminati dalla Tim Cup per mano del Milan. Il pareggio casalingo con il Crotone, rappresenta l’ottava gara senza ...

Probabili formazioni Serie A/ I moduli - i dubbi e le scelte : l'esordio di Simic con la Spal? (23^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per le partite della 24^ giornata del massimo campionato italiano. Quanti dubbi per Massimiliano Allegri!.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:47:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «A Cagliari senza timori - ce la giochiamo» : FERRARA - I due pareggi contro Udinese e Inter hanno dato tanta consapevolezza alla Spal di Semplici. Antenucci e compagni si stanno preparando alla difficile trasferta di Cagliari, un match ...

Serie A - Inter. La conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Il ritorno al successo è una cosa necessaria e indispensabile, per continuare ad inseguire il piazzamento utile per la Champions League. Nell'ultima uscita, l'Inter non è andata oltre l'1-1 con la ...

Video/ Spal Inter (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Spal Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita. Ennesimo pari per Spalletti che non vince da inizio dicembre: è già crisi nerazzurra?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Inter - crisi senza vittoria : tutte le Serie nere fino a Spalletti : L' Inter non esce dalla crisi e continua la sua serie senza vittoria in campionato che dura ormai da 7 giornate . E' dal 3 dicembre 2017 (5-0 sul Chievo) che la squadra di Spalletti non conquista i ...

Serie A Spal - Semplici : "Prova di carattere : complimenti ai miei" : FERRARA - " complimenti ai miei ragazzi per il carattere " . Così il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , ai microfoni di Sky dopo il pari con l' Inter : " Avevamo preparato la gara cercando di ...