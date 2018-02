Serie A | gli arbitri della 24giornata | Napoli-Lazio a Banti | Fiorentina-Juve a Guida

Liga - tutti gli scarti della Serie A che hanno sfondato in Spagna : Seppur accomunate dalla latitudine, dal clima, da un idioma parecchio simile e da una evidente passione per la mondanità, non è un segreto che Italia e Spagna concepiscano il calcio in maniera opposta.

Consigli Fantacalcio 24^ Giornata Serie A 2017-2018 : alla ricerca dei bonus : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 24^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Il tempo sta per scadere! Parte la nostra guida: Consigli Fantacalcio. La Serie A sta per iniziare, mancano poco più di 16 ore per schierare la vostra fanta-formazione. Infatti, torna la Serie A spezzatino, e i dubbi sono tanti. Noi vi aiuteremo a sciogliere alcuni dubbi di ...

Clamoroso Serie C : Bisceglie - Lecce a porte chiuse - ecco i dettagli : Clamoroso in Serie C: ancora una volta ad essere penalizzato è il pubblico. La notizia è stata pubblicata alle ore 10.29 sul sito ufficiale del Lecce ed ha sorpreso davvero tutti, soprattutto i tanti tifosi giallorossi che avevano già acquistato il biglietto per assistere al match. Bisceglie- Lecce, gara prevista per il venticinquestimo turno del campionato di Serie C, si giocherà a porte chiuse. Questo il comunicato dell'Unione Sportiva Lecce: ...

Everything Sucks! - Il trailer della Serie ambientata negli anni '90 : Netflix ha condiviso online il trailer della sua nuova comedy intitolata Everything Sucks! , che debutterà sulla piattaforma di streaming il 16 febbraio. La serie, ambientata nel 1996 nella cittadina di Boring, Oregon, racconta la storia degli studenti della Boring High School, del club scolastico A/V Club e di quello teatrale,...

Serie A - Juventus. Mandzukic : 'Allegri tra i migliori d'Europa - vogliamo vincere tutto' : Tuttavia, il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva ma allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco" ha detto il calciatore, intervistato da Sky Sport. A ...

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus la più forte. Ci prepariamo al meglio» : FIRENZE - "Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo affrontarla come tutte le partite, al meglio " . Marco Benassi parla così ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida della Fiorentina contro ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...

La Serie A sarà sempre più ‘spezzatino’ : ogni giornata ci saranno 8 fasce orarie - i dettagli : La telenovela legata all’assegnazione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 è giunta finalmente ad una conclusione. MediaPro si è aggiudicata i diritti superando la cifra di 1,05 miliardi di euro. “Siamo tutti contenti, siamo davanti a un percorso nuovo. Si apre un’era diversa”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Infront Italia De Siervo. Un’importante novità in vista della prossima stagione sarà ...

Serie A - gli squalificati : Torino - Mazzarri salterà il derby : Serie A, gli squalificati: Torino, Mazzarri salterà il derby Il Giudice Sportivo ha squalificato otto giocatori, tutti per un turno. Continua a leggere L'articolo Serie A, gli squalificati: Torino, Mazzarri salterà il derby sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A - Juventus. Szczesny : 'Spero Buffon continui solo un altro anno. Voglio 10 scudetti di fila' : Idee chiare, chiarissime e un messaggio preciso alla Serie A , e non solo, . "Ogni giorno ci capita di pensare che abbiamo una responsabilità diversa. Noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo vincere ...

Serie A Crotone - trauma distorsivo alla caviglia per Martella : Crotone -Seduta mattutina per il Crotone , che si prepara al prossimo match di campionato, contro l' Atalanta . L'intensa seduta mattutina ha previsto inizialmente la consueta attivazione muscolare, ...

Serie A Cagliari - per Miangue lavoro personalizzato : Cagliari - Seduta pomeridiana per il Cagliari , che riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, domenica alle 12.30 al Mapei contro il Sassuolo . Chi ha giocato contro la ...

Serie A - Diritti tv a MediaPro/ Calcio - Infront : gli abbonati Sky e Mediaset non devono preoccuparsi : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. Cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Biglietti Napoli-Lazio (10 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo : Napoli-Lazio è il big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Al San Paolo andrà in scena un incontro scoppiettante tra la capolista e la terza forza della classe. Sabato 10 febbraio (ore 20.45) i riflettori saranno puntati sul capoluogo campano: i partenopei vanno a caccia di una vittoria importante, necessaria per allungare in testa rispondendo alla Juventus (impegnata il giorno prima a Firenze) mentre i biancocelesti devono ...