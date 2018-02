Serie A Atalanta | verso Crotone con la squadra al completo

Serie A Atalanta - per Gomez e Caldara lavoro differenziato : BERGAMO - Ripresa dei lavori per l' Atalanta che è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana. Il tecnico Gasperini ha cominciato a preparare la prossima giornata di ...

Serie A Atalanta - Caldara : «Juventus - provo a batterti e poi vengo da te» : Così Mattia Caldara , presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo ...

Video/ Atalanta Chievo (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Atalanta Chievo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata di Serie A. Decide la sfida la rete di Mancini al 72'. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:24:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus-Atalanta Mozzanica 3-0 - tris delle bianconere e vetta in solitaria : Nel posticipo del 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, all’Ale&Ricky di Vinovo, successo della Juventus per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. La Vecchia Signora si conferma così in vetta alla graduatoria del torneo nazionale ottenendo la 12esima vittoria in altrettanti incontri e convincendo ancora una volta per la sua grande solidità di squadra. Le firme delle tre marcature sono state di Barbara Bonansea al ...

Video Gol Atalanta-Chievo 1-0 : Highlights e Tabellino 23^ Giornata Serie A 04-02-2018 : Risultato Finale Atalanta-Chievo 1-0: Cronaca e Video Gol Mancini, 23^ Giornata Serie A 04 Febbraio 2018. Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta nella 23^ Giornata di Serie A. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia i nerazzurri piegano il Chievo 1-0 grazie a un gol, al 72′, del difensore Mancini. La Dea sale in classifica a -2 dal sesto posto della Sampdoria, ultima posizione valida per accedere in Europa League. Terza ...

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...

Serie A - Maran : «Chievo - senza ansia contro un'Atalanta da Europa» : VERONA - L'Atalanta è un crocevia fondamentale della stagione del Chievo . Lo sa bene Rolando Maran , tecnico gialloblù che ha presentato così la sfida in conferenza stampa. "Giochiamo contro una ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contro il Chievo voglio i tre punti» : BERGAMO - "Ora è importante dare una svolta a questa situazione, tornando a fare punti in casa. Il campionato si trova in una fase caratterizzata da forte equilibrio. Siamo parecchie squadre a pochi ...

Probabili Formazioni Atalanta-Chievo - 23^ Giornata Serie A 04-02-2018 : Tutto pronto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia che sarà il palcoscenico di Atalanta-Chievo, il cui fischio d’inizio è previsto alle 15:00 di domenica 4 febbraio. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta con la Juventus: i bergamaschi in Coppa Italia e i veneti in campionato. Atalanta e Chievo si affrontano in un match che mette in palio punti importanti, per i diversi obbiettivi dei due club. L’Atalanta punta alla qualificazione ...

Calcio femminile - 12giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l'Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : A completare il quadro Ravenna Woman-Empoli Ladies , che godrà della diretta in streaming sulla pagina facebook della LND nonché sul sito di riferimento Calciofemminile.lnd.it., e Chievo Verona-Res ...

