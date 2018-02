wired

: Sequenziate il vostro genoma e mettetelo in una blockchain - Asgard_Hydra : Sequenziate il vostro genoma e mettetelo in una blockchain -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Farsi sequenziare il, per poi venderlo alle case farmaceutiche. È questa, in buona sostanza, l’idea di una nuova società, la Nebula Genomics, fondata Dennis Grishin, Kamal Obbad e George Church, tutti genetisti di Harvard. Più precisamente, la loro società mira a sequenziare ildi una persona (per poco meno di mille dollari), la quale riceverà inizialmente le informazioni sui dati genetici, custoditi in una, per poi scegliere eventualmente di venderli alle aziende farmaceutiche. Esistono già altre società, come per esempio 23andMe, Helix o Ancestry.com, che eseguono a pagamento il test del dna e possiedono i dati genetici delle persone. Ma Nebula Genomics sarà diversa: permetterà alle persone di guadagnare denaro digitale condividendo i propri dati genetici. In un articolo appena pubblicato, infatti, Church e il suo team ritengono che le aziende ...