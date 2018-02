Sentenze comprate e depistaggi | altri due magistrati indagati

Corruzione - arrestato ex Pm Longo/ Ultime notizie - frode fiscale e Sentenze ‘comprate’ per 400 milioni : Corruzione , arrestato ex pm: è Giancarlo Longo , già pm a Siracusa. Favoriva i clienti degli avvocati amici con depistaggi e sentenze comprate: indagini inquinate contro Eni e De Scalzi(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Arrestati avvocati e magistrati : corruzione e Sentenze comprate : Frodi fiscali e corruzione in atti giudiziari: 15 persone sono finite in manette nell'ambito di un'operazione della guardia di finanza coordinata dalle procure di Roma e Messina. Coinvolti imprenditori e magistrati: in carcere finiscono l'avvocato Piero Amara e l'imprenditore Fabrizio Centofanti. Domiciliari per l'imprenditore Ezio Bigotti, già coinvolto nel caso Consip, e Giancarlo Longo, 49 anni, magistrato ordinario, ...