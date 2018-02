Selfie & Told | il musicista Arvioux racconta il secondo EP A Safe Place

Selfie & Told : la band Serpe In Seno racconta l’uscita dell’omonimo EP : “Un castigo da Manuale./ Una cura Medioevale./ Sarai il primo, la vuoi provare?/ Non lo nego, farà male.” – “Castigo“ Tutto comincia a Treviso nel 2008 da un’idea strumentale che lentamente prende forma sviluppandosi in un duo di basso e batteria, Simon e Bobowski: Serpe In Seno. La cosa funziona relativamente, manca un ingrediente che arriva dopo […]

Selfie & Told : il cantautore Riccardo Cesari racconta il suo album #doveeravamorimasti : “Al saloon dei tempi andati/ C’è un’antica dama bianca/ Mentre fuma la sua vita/ Nei suoi sogni è ancora bionda/ Si ricorda gli occhi azzurri/ E un amore troppo vecchio/ Quando la vita le sorrideva/ Nel riflesso di uno specchio/ Al saloon dei tempi andati/ Lo sceriffo senza stella/ Sta narrando onore e gloria/ Ma […]

Selfie & Told : la band Nadiè racconta il nuovo disco “Acqua alta a Venezia” : “Hai preso la macchina di tuo padre/ sai quanto ci tiene/ non un graffio/ non una sigaretta/ non puoi guidarla, non hai la storia/ non hai la strada nelle gambe/ lo stile coerente del fazzoletto in gola// I giovani d’adesso sono tutto ciuffo/ coi piedi d’argilla, eterni esonerati/ questa è una generazione/ di re senza […]

Selfie & Told : il cantautore Lui Hill racconta il singolo “5000 Miles” : “Five thousand miles away I don’t receive em/ I keep them in a jar my problems seem so far away// It took a long way to leave this hollow and frozen place/ it took a long way from where I just lost my grace/ it took a long way to feel the sun and the […]

