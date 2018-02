Scontro M5S-De Luca su candidatura Regione per polo ricerca fusione nucleare

Silvio Berlusconi - Elezioni 2018/ Scontro con Salvini sul condono : M5s - “promessa vergognosa” : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Sì al condono edilizio", lite con Salvini. “Pd o M5s? Vincerà il centrodestra”. Manifestazione anti-inciuci, dissidi nella coalizione di centrodestra(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:48:00 GMT)

Elezioni : Pd versus M5S - è Scontro sugli impresentabili : A liste ormai chiuse la polemica sui nomi dei candidati tiene ancora banco. E' scontro a distanza tra M5S e Pd. I toni sono decisamente aspri, tanto che, di fronte all'accusa più grave lanciata da ...

Gregorio De Falco (M5S) allo Scontro con il sindaco del Giglio sui danni della Concordia : Solo 20 giorni fa si erano ritrovati al Giglio per le celebrazioni del sesto anniversario della tragedia della Concordia. Oggi tra il comandante Gregorio De Falco, candidato M5S al Senato nel collegio di cui fa parte anche l'isola e il sindaco del Giglio Sergio Ortelli, sono volati 'stracci'. Al centro del botta e risposta il vincolo di segretezza legato al transazione tra Costa Crociere e il Comune gigliese per il risarcimento dei danni subiti ...

'Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale'. 'M5s candida amici del clan spada'. Si infiamma lo Scontro sugli impresentabili : ... la Campania, citando "De Luca junior candidato a Salerno" ma, ha spiegato, "siccome segue le orme del padre non solo per quanto riguarda la carriera politica, imputato per bancarotta fraudolenta". ...

"Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale". "M5s candida amici del clan spada". Si infiamma lo Scontro sugli impresentabili : Si accende lo scontro tra Di Maio e Renzi sui candidati impresentabili. Dal palco di Nuoro, il capo politico dei 5 stelle attacca il segretario del Pd: "Renzi ci dice che noi abbiamo candidato nelle nostre liste un amico degli Spada. Rispondo io: ma lo dici proprio tu che hai preso i soldi da Buzzi e da Mafia capitale per le elezioni?", ha detto Di Maio raccogliendo gli applausi di centinaia di sostenitori del Movimento. "Anziché ...

Banche - l'ultimo Scontro è sulla relazione. Casini : 'Testo serio' - M5S : 'Caffè annacquato' : 'Non c'è stato margine per votare una relazione unanime, quindi è stato approvato il documento di maggioranza che analizza quello che è successo e...

Il premier Pd - la sindaca M5s : Scontro diretto Gentiloni-Raggi su governo del Paese e Capitale : Il presidente del Consiglio: 'Questa città non si governa solo affrontando le emergenze, non siamo al massimo dell'efficienza'. E Calenda rincara: 'Non possiamo stare qui sulla riva ad aspettare che ...

Rifiuti Roma - Scontro Comune-Regione. Assessora M5s : “Ritardi dovuti a giunta Zingaretti. Spero via libera Abruzzo” : Dopo le accuse a distanza tra la sindaca di Roma e il presidente della Regione Emilia Romagna, ora la polemica Rifiuti riapre lo scontro tra Campidoglio e Regione Lazio. In attesa che dall’Abruzzo arrivi il via libera per accogliere i Rifiuti della Capitale, l’assessore all’Ambiente M5s Pinuccia Montanari ha scritto su Facebook dicendo che, i rallentamenti sono dovuti alla giunta regionale Pd: “Facciamo chiarezza. Tutti ...

Scontro su Di Maio al Circo Massimo Pd : fatto grave. M5S : sarà tra la gente : Il 2017 per Luigi Di Maio si chiude nel segno della polemica. Ieri il capo politico del Movimento aveva annunciato sul blog di Beppe Grillo la sua presenza per il veglione di fine anno al Circo ...

M5S - 'Di Maio a Circo Massimo tra la gente - non su palco'. Scontro col Pd : "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally ...

Senato - ok all’accusa di vilipendio per Robledo nello Scontro con Albertini. Il Pd : “Ci ha offeso”. No di M5s e Liberi e Uguali : L’Aula del Senato conferma con 119 sì e 35 no la proposta della Giunta per le immunità di procedere contro il pm Alfredo Robledo accusato di vilipendio nell’ambito della contesa giudiziaria tra il magistrato, all’epoca dei fatti a Milano, e l’ex sindaco della città, attuale Senatore di Ap, Gabriele Albertini. Votano contro Mdp e M5s. “Troppe volte i magistrati oltraggiano organi dello Stato” e questo “non possiamo più ...

Torino - è Scontro fra Appendino e il M5S : il sindaco infuriato abbandona la riunione : Rasputin, l'alter ego di Chiara Appendino, il cosiddetto 'sindaco ombra' di Torino, al secolo Paolo Giordana, pare che ancora lavori con la sindaca grillina. Anche se ufficialmente sarebbe stato ...

Scontro sull'emendamento pro-Tap : arresto per chi viola il cantiere. LeU e M5S : "Forzatura inaccettabile" : Il gasdotto Tap come la Tav. Chi impedisce l'accesso o travalica i confini del cantiere del gasdotto, considerata opera di interesse strategico nazionale, può rischiare anche l'arresto da tre mesi a un anno, come previsto dal codice penale. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal governo, ancora al vaglio dell'ammissibilità della Commissione Bilancio, che sta già sollevando un polverone politico.In trincea ...

Stallo vitalizi : nuovo Scontro Pd-M5s : Il provvedimento già approvato alla Camera si arena al Senato e sotto l'occhio del ciclone finisce anche il presidente Grasso e neo leader di 'Liberi e Uguali' -