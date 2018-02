Sci Alpino | Mondiali Juniores 2018 | Kajsa Vickhoff Lie vince l’oro in discesa

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nadia Fanchini sogna l’impresa da regalare alla sorella Elena : Lo ha dichiarato più volte anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni: “Mi auguro che Nadia Fanchini possa essere la donna della nostra spedizione“. L’Italia sarà presente con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (record di tutti i temi, facemmo meglio soltanto a Torino 2006) ma i riflettori saranno puntati in maniera insistente sull’azzurra, sorella di Elena che purtroppo non sarà in Corea del Sud ...

Sci Alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mélanie Meillard dice addio ai Giochi - grave infortunio al ginocchio sinistro in allenamento : La giovane sciatrice svizzera Mélanie Meillard, 19enne di Neuchâtel, dice addio prima del tempo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’elvetica, infatti, sulle nevi coreane di YongPyong, mentre si stava allenando, si è gravemente infortunata al ginocchio sinistro rimediando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco esterno. I Giochi perdono dunque una delle protagoniste delle discipline tecniche dello ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Le sensazioni sono buone - spero di trovare il feeling giusto per essere veloce” : Tra gli alfieri azzurri che vogliono conquistare qualcosa di importante sulle nevi a Cinque Cerchi di Jeongseon (Corea del Sud) e reduce dal brillante successo di Bormio e dal secondo posto di Garmisch (Germania), in discesa libera, Dominik Paris, non brillantissimo nella prima prova cronometrata (29°) sulla pista olimpica, ha mostrato comunque grande consapevolezza dei propri mezzi, intervistato da La Gazzetta dello Sport relativamente agli ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Peter Fill : “Soddisfatto della mia prova”; Innerhofer : “Possibilità limitate su questa pista ma sono fiducioso” : Nella nottata italiana si è tenuta la prima prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon il miglior tempo è stato del canadese Manuel Osborne-Paradis con il tempo di 1’40″45 a precedere di 35 centesimi il norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) e di 0.45 lo svizzero Mauro Caviezel. Un po’ in difficoltà gli azzurri su un tracciato, per le ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la prova della maturità per Sofia Goggia e Federica Brignone : Sofia Goggia e Federica Brignone sono le due donne di punta dello sci alpino azzurro alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang. C’è grande attesa e anche un po’ di pressione su entrambe, perchè questa deve essere la manifestazione della definitiva consacrazione. L’obiettivo è quello di conquistare almeno una medaglia e le possibilità per le due azzurre sono tante. La sfida a Lindsey Vonn è stata lanciata proprio ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuel Osborne-Paradis il migliore nelle prove libere. Attardati gli azzurri - Svindal indietro : Il canadese Manuel Osborne-Paradis ha realizzato il miglior tempo nelle prima prova libera della discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 33enne ha fermato il cronometro su 1:40.45 rifilando così 31 centesimi di distacco al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) e 0.45 allo svizzero Mauro Caviezel. Bene l’austriaco Matthias Mayer (quarto a 75 centesimi). Il grande favorito Aksel Lund Svindal è ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher e l’ossessione della medaglia d’oro. L’ultimo tassello mancante di una carriera leggendaria : Scorrendo il libro dei record della Coppa del Mondo di sci alpino si può trovare sotto più voci il nome di Marcel Hirscher. Primo per Coppe di Cristallo vinte (6, peraltro consecutive), secondo per numero di vittorie (55, con il sogno di raggiungere le 86 di Ingemar Stenmark). Nella bacheca dell’austriaco, poi, ci sono anche 8 Coppe di specialità (4 in slalom, 4 in gigante) e 7 medaglie mondiali. Analizzando il palmarés del Cannibale, ...

Sci Alpino - Mondiali Juniores 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Alex Vinatzer è argento in slalom : ora alle Olimpiadi! : Dai Mondiali Juniores di sci alpino di Davos è arrivata la prima medaglia per l’Italia. A conquistarla è stato l’altoatesino Alex Vinatzer, argento nello slalom che ha chiuso il programma di gare maschili. L’azzurro, quinto a metà prova, ha recuperato tre posizioni, terminando al secondo posto a 2”77 dal francese Clement Noel, oro in 1’45”31. Terzo gradino del podio per il norvegese Joachim Jagge Lindstoel, a 3”18. Sedicesimo posto per il ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da urlo nelle prove libere! Fischnaller e Rieder in forma stellare - difficoltà tedesche - ok Austria : L’Italia ha incantato nelle prime prove libere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (oggi erano in programma le prime due discese sulle sei in totale che precedono la gara). Gli slittini azzurri sono letteralmente volati sul budello sudcoreano, catino che sembra essere particolarmente gradito ai ragazzi guidati dal Cannibale Armin Zoeggeler nei panni di CT. Il nostro micidiale terzetto ha infatti dominato la seconda discesa del ...

Sci Alpino : Dominik Paris e Peter Fill sognano il podio in tre gare. La pista - però - apre davvero ogni risultato.. : Di Christof Innerhofer abbiamo già discusso, parlando di lui come l’uomo dai grandi appuntamenti, ma nelle stesse tre gare in cui partecipa l’altoatesino l’Italia può contare su due assi che, in un’ipotetica graduatoria, partiranno, alla luce dei risultati delle ultime stagioni, davanti a lui. Si tratta di Dominik Paris e Peter Fill, un duo di sciatori azzurri che a PyeongChang andrà all’assalto del podio in discesa ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Emanuele Buzzi il quarto azzurro in discesa. L’Italia sogna con Fill - Paris e Inner : Nella notte italiana si disputeranno le prime prove libere di discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha confermato il quartetto per una delle gare più attese dello sci alpino. Christof Innerhofer (già medagliato a Sochi 2014), Peter Fill e Dominik Paris sono le nostre stelle: tutti e tre hanno delle ottime chance di salire sul podio e di puntare alla vittoria anche se la concorrenza è davvero di altissimo ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Lo sci alpino è la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali e, in occasione dei Giochi di PyeongChang, vedrà le proprie gare disputarsi in notturna. L’Italia, a differenza delle ultime due rassegne a cinque cerchi, arriva con tanti importanti biglietti da visita e cercherà di andare a caccia del podio, in particolare nelle gare di velocità maschili e femminili. quando gareggeranno, però, gli azzurri? Di seguito abbiamo riportato il ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la grande occasione di Alexis Pinturault. Un oro per dare un volto diverso ad una carriera già brillante : Leader della nazionale francese maschile di sci alpino, Alexis Pinturault rappresenterà un’importante speranza di medaglia per la delegazione transalpina ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Ventisettenne di Moûtiers, con origini norvegesi da parte di madre, Pinturault è già diventato lo sciatore francese più vincente in Coppa del Mondo con i suoi ventuno successi, capace di imporsi in tute le discipline ad esclusione della ...