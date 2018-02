: Terrore in autostrada per i lanci di sassi dal cavalcavia: i responsabili hanno 11 e 12 anni @StampaTorino - LaStampa : Terrore in autostrada per i lanci di sassi dal cavalcavia: i responsabili hanno 11 e 12 anni @StampaTorino - SkyTG24 : Torino, sassi dal cavalcavia: fermati due ragazzi di 11 e 12 anni - Adnkronos : A 11 anni tirano sassi dal cavalcavia -

due,di 11 ed 12 anni,gli autori del lancio dida undell'autostrada Torino-Aosta in località San Benigno. Un'auto di un milanese di 31 anni è stata danneggiata mentre percorreva l'autostrada. Nessuna conseguenza per il conducente. I due giovanissimistati identificati dai carabinieri sul luogo dell'accaduto e la Procura per i minori ha aperto un fascicolo per "getto pericoloso di cose".(Di giovedì 8 febbraio 2018)