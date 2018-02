Sassari e Avellino fuori dalla Champions

Basket - Champions League 2018 : eliminate le italiane. Avellino sciupa tutto con Bonn. Sassari vince d’orgoglio : L’Italia chiude con un bilancio fortemente negativo la prima fase della Champions League di Basket. La Sidigas Avellino aveva l’opportunità di qualificarsi ma l’ha sciupata malamente perdendo in casa dei tedeschi del Telekom Baskets Bonn. Gli irpini vanno ad aggiungersi in FIBA Europe Cup all’Umana Reyer Venezia e al Banco di Sardegna Sassari, che ha chiuso la regular season con una vittoria contro l’Enisey ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, Capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

Basket - Champions League 2018 : sfide decisive per Avellino e Venezia. Sassari e Capo d’Orlando già eliminte : La fase a gironi della Basketball Champions League sta arrivando alla sua conclusione. Mancano due giornate al termine e già in questa due giorni di gare molti verdetti potrebbe essere scritti. Purtroppo alcune certezze ci sono già come le eliminazioni della Dinamo Sassari e della SikeliArchivi Capo d’Orlando; mentre ancora tutto apertissimo per Avellino e Venezia, che devono vincere per non rischiare l’eliminazione. La prima a ...

Della Valle stende Avellino. Cantù doma Sassari all'overtime : ROMA - Nell'anticipo Della prima giornata di ritorno di scena al PalaBigi, Reggio Emilia piega Avellino 89-86 e ferma così la corsa Della capolista in una partita che si risolve all'ultimo possesso. ...

Basket - Serie A : oggi Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino : oggi due anticipi per la prima di ritorno: Cantù-Sassari e Reggio Emilia-Avellino. Domani, Recalcati riparte dal PalaRuffini. L'ex c.t. azzurro, chiamato a sostituire un po' a sorpresa Banchi sulla ...

Basket - Champions League 2018 : Sassari - Avellino e Venezia in caccia degli ottavi : Tre squadre italiane sulle quattro impegnate nella Champions League di Basket 2017-2018 sono ancora in piena corsa per accedere agli ottavi di finale. Tra oggi e domani si disputerà l’undicesimo turno della competizione europea, dal quale potrebbero dipendere i destini delle squadre in base ai risultati raccolti nelle partite in programma. Impegno proibitivo per il Banco di Sardegna Sassari, in trasferta con l’AS Monaco, squadra che ...

Basket - Serie A 2018 : la Virtus Bologna vola alle Final Eight. Avellino sbanca Trento - Pesaro batte Sassari : La 15a giornata della Serie A di Basket si è aperta con i tre anticipi. È un turno decisivo perché decreterà le otto squadre che si giocheranno la Coppa Italia nella Final Eight in programma dal 15 al 18 febbraio a Firenze. La serata si è aperta al Pala Trento, con la sfida tra i padroni di casa e la Sidigas Avellino. Gli ospiti hanno vinto 83-94, mantenendo la vetta della classifica e centrando la prima testa di Serie alle Final Eight, da cui ...

Champions League - Avellino corsara a Ostenda. Murcia passa a Sassari : Bologna, 10 gennaio 2018 – Dopo il successo ottenuto ieri dalla Reyer Venezia e la sconfitta della Sikeli Archivi Capo d'Orlando, la settimana delle italiane impegnate in FIBA Champions League si è ...

Champions - Vince Avellino - Sassari ko : La Sidigas Avellino espugna il Versluys Dome battendo l'Ostenda per 51 a 61, e conquista la quarta posizione in classifica, l'ultima utile per il passaggio alla fase successiva. Il lungo viaggio ...

Basket - Champions League 2018 : Avellino in zona qualificazione - Sassari sconfitta in casa : Mancano ormai pochi turni alla conclusione della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018: questa sera, tra le squadre italiane, sono scese in campo la Sidigas Avellino e il Banco di Sardegna Sassari, che hanno ottenuto risultati diversi. Andiamo a vedere quanto successo. Partita a basso punteggio, ma tanto è bastato alla Sidigas Avellino per agguantare il quarto posto provvisorio nella classifica del girone D, che le ...

Basket - Champions League 2018 : scontri diretti fondamentali per Sassari e Avellino : La Champions League di Basket 2017-2018 ha superato la boa di metà competizione, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: ormai le varie squadre sanno di non poter più sbagliare da qui in avanti per poter accedere ai playoff. Per farlo, bisogna rimanere nelle prime quattro classificate del proprio girone al termine di questa fase. In questo senso, la partita di domani sera del Banco di Sardegna Sassari sarà fondamentale: al ...

LIVE/ Dinamo Sassari-Sidigas Avellino vanno all'overtime : Renato Spiniello Col nuovo anno torna anche la Lba: Sidigas impegnata al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari nel big match della tredicesima giornata. Coach Sacripanti ritrova finalmente l'ala ...

