Sanremo | Virginia strapazza Baglioni | boato per i Negramaro emozioni con Taylor

Sanremo. La terza sera spazio a un’inattesa Virginia Raffaele : L’esibizione degli altri quattro giovani in gara. Virginia Raffaele balla e canta con Baglioni. James Taylor infiamma il pubblico dell’Ariston durante un duetto con Giorgia.... L'articolo Sanremo. La terza sera spazio a un’inattesa Virginia Raffaele su Roma Daily News.

Sanremo - sorpresa Virginia Raffaele boato per i Negramaro - emozioni con James Taylor - Giorgia e Paoli : Scatta la terza puntata del Festival di Sanremo con uno scatenato Claudio Baglioni solo sul palco che canta una versione trascinante di Via: «La mia sigaretta rossa brilla...». Una...

Sanremo 2018 : terza serata. C'è Virginia che prende la scena. Ermal Meta e Fabrizio Moro "Assolti". Fiorello per la finale? : E' Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata di Sanremo: l'attrice entra dalla platea nei panni di se stessa e stropiccia il perfezionista Claudio Baglioni. Il festival conferma gli ascolti (9,7 milioni e il 47.7% per la seconda serata), recupera in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'assolti' dal sospetto di aver violato il regolamento, e decolla sull'emozione di Poster, nel duetto con i Negramaro. Intanto c'è già la ...

Sanremo - James Taylor con Giorgia Virginia Raffaele a sorpresa | : L’attrice comica è la sorpresa della terza serata. Poi la gara, gli sketch e anche un flash mob di attrici e cantanti con la Hunziker |

Sanremo - terza serata. Virginia Raffaele imita Michelle - Baglioni fa Belen. Standing Ovation per Negramaro - Paoli e Rea. Meta e Moro tornano in gara - DIRETTA : Mario Biondi Ultimo big in gara è Mario Biondi con "Rivederti". ?Lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi, intanto fuori piove?? #Rivederti ?...

Sanremo - terza serata. Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker - Baglioni fa Belen. Standing Ovation per Negramaro - Gino Paolo e Danilo Rea. Meta e Moro tornano in gara. Magia Giorgia James Taylor - DIRETTA : Entra Gino Paoli Sul palco dell'ariston tre mostri sacri Danilo Rea, Gino Paoli e Claudio Baglioni. Insieme rendono omaggio a Fabrizio De Andrè con Canzone dell?amore perduto, poi...

Sanremo - sorpresa Virginia Raffaele boato per i Negramaro - emozioni con James Taylor e Giorgia : Scatta la terza puntata del Festival di Sanremo con uno scatenato Claudio Baglioni solo sul palco che canta una versione trascinante di Via: «La mia sigaretta rossa brilla...». Una...

Sanremo - sorpresa Virginia Raffaele poi un boato per i Negramaro : Scatta la terza puntata del Festival di Sanremo con uno scatenato Claudio Baglioni solo sul palco che canta una versione trascinante di Via: «La mia sigaretta rossa brilla...». Una...

Virginia Raffaele imita la Hunziker a Sanremo 2018 : Baglioni complice : Sanremo 2018: Virginia Raffaele imita Michelle Hunziker Il Festival di Sanremo 2018 ha accolto a braccia aperte l’ospite a sorpresa Virginia Raffaele che, nel corso della terza serata, ha proposto l’imitazione di Michelle Hunziker, intercettando anche la complicità di Claudio Baglioni. A qualcuno, però, la Hunziker sanremese interpretata dalla comica ha per certi versi ricordato anche un po’ Belén, anche se tutto sommato, anche ...

Sanremo - James Taylor con Giorgia Negramaro e Virginia Raffaele| : Il direttore artistico con la sua hit “Via”. Poi la gara, gli sketch e anche un flash mob di attrici e cantanti con la Hunziker. Attesi anche Danilo Rea, Gino Paoli e Nino Frassica

Sanremo 2018 - la terza serata : dopo Virginia Raffaele - James Taylor incanta con Giorgia : Per il terzo round, ritorna lo Stato Sociale, poi la comica si prende la scena, «massacrando» Claudio Baglioni. Emozionante il duetto del songwriter con la roman

Sanremo - ora James Taylor e Giorgia Negramaro e Virginia Raffaele| : Si comincia con il direttore artistico con la sua hit “Via”. Poi la gara, gli sketch e anche un flash mob di attrici e cantanti con la Hunziker. Attesi anche Danilo Rea, Gino Paoli e Nino Frassica

Sanremo - terza serata. Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker - Baglioni fa Belen. Standing Ovation per i Negramaro. Meta e Moro tornano in gara. Magia Giorgia James Taylor - DIRETTA : James Taylor Omaggio alla coanzone italia James Taylor chitarra e voce canta "La donna è mobile". Favino lo intervista ed ha uno splendido accento americano... sa fare proprio...

Sanremo 2018 - Virginia Raffaele irrompe all’Ariston. E Baglioni imita Belen! : Sanremo 2018 - Claudio Baglioni e Virginia Raffaele La terza serata del Festival di Sanremo 2018 è stata caratterizzata dalla presenza di un’ospite a sorpresa. ‘Nascosta’ nella platea dell’Ariston, Virginia Raffaele è salita sul palco e ha duettato con il ‘dittatore artistico’ Claudio Baglioni. Non prima, però, di scherzare bonariamente con lo stesso. “La Rai ti ha dato il Festival, Mediaset la badante ...