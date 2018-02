Sanremo | terza serata Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker | Baglioni fa Belen

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big - terza serata : Ermal Meta e Fabrizio Moro - dal plagio al primo posto? : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:11:00 GMT)

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti terza serata : Michelle Hunziker sceglie il rosa per il terzo abito : Sanremo 2018, Abiti e stilisti per la terza serata del Festival della Musica Italiana: ecco chi vestirà presentatori, cantanti in gara ed ospiti musicali, le indiscrezioni.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:02:00 GMT)

Sanremo 2018 / Cantanti big - scaletta e diretta : Virginia Raffaele e Negramaro protagonisti (Terza serata) : SANREMO 2018, Cantanti big e giovani, diretta terza serata: gag, ospiti e campioni si alternano sul palco del Teatro dell'Ariston, accompagnati dal padrone di casa Claudio Baglioni(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:51:00 GMT)

Sanremo - Claudio Baglioni apre la terza serata con "Via". E duetta con Virginia Raffaele : Si esibiscono anche i dieci “Big" che non hanno cantato ieri sera: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Renzo Rubino, The Kolors, Ermal Meta e Fabrizio Moro. riammessi dopo la sospensione di ieri

68° Festival di Sanremo – Terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Sanremo 2018 - la terza serata : altri dieci big - mentre Virginia Raffaele «massacra» Baglioni : Per il terzo round, ritornano i bolognesi che entusiasmarono con la «nonna danzante», poi altre nove big. Oltre agli altri quattro giovani, Negramaro e Giorgia

Sanremo 2018 / Cantanti big - scaletta e diretta : la piccola gaffe di Michelle Hunziker (Terza serata) : Sanremo 2018, Cantanti big e giovani, diretta terza serata: Mudimbi conquista il primo posto nella classifica delle nuove proposte, Virginia Raffaele ospite a sorpresa(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Sanremo 2018 : le luci e le ombre di James Taylor - il superospite della terza serata : Minimalista, quasi fosse un addetto ai lavori più che un ospite internazionale. James Taylor fa il suo ingresso al Roof del teatro Ariston in punta dei piedi. Un paio di pantaloni scuri, una camicia fuorimoda, una coppola chiara e un paio di lenti rotonde dalla montatura argentata. In mano, un ranuncolo giallo a sostegno della campagna di difesa delle donne fortemente voluta da Michelle Hunziker. Baglioni non lo ha ancora incontrato, ma lo farà ...

Sanremo - ecco la scaletta della terza serata. Sabato Fiorello bis? : Archiviato il caso Meta-Moro , il duo resta in gara, e consolidati gli ottimi risultati in termini di share , 9 milioni 687 mila spettatori, pari al 47.7% di share, il Festival apre il sipario sulla ...

Diretta Sanremo 2018 terza serata oggi : Michelle Hunziker cade - Negramaro live Video : Vi ricordiamo che potete seguire la Diretta della terza serata in tv ma anche in streaming sul sito gratuito RaiPlay.it di cui potete scaricare anche l'app omonima per cellulari. Segui la Diretta ...

Sanremo - terza serata. Baglioni canta subito la sua hit. Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker - Baglioni fa Belen. Standing Ovation per i Negramaro. Attesa per Giorgia - DIRETTA : Sul palco da Super ospiti i Negramaro Giuliano Sangiorgi e i Negramaro intonano la la hit "La prima volta". "Siamo tornati a rendere omaggio alla musica italiana", dice Giuliano...

“Eh no - adesso basta”. Claudio Baglioni ancora nella bufera a Sanremo : la terza puntata si apre con il direttore artistico in giacca di pelle sul palco - senza smoking - a cantare. Ma qualcosa al pubblico non va proprio giù e sui social scoppia (di nuovo) la polemica : Un successo, per ora, su tutta la linea questo Sanremo 2018, premiato dagli ascolti (numerosissimi) del pubblico da casa che sembra apprezzare particolarmente l’edizione annuale della kermesse musicale più famosa d’Italia. Applausi per Michelle Hunziker, in particolare, che con la sua bellezza innegabile e il carattere spigliato si è rivelata la vera carta vincente sul palco dell’Ariston. E applausi per le canzoni in ...

Sanremo - terza serata. Baglioni canta subito la sua hit. Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker - Baglioni fa Belen. Attesa per i Negramaro e Giorgia - DIRETTA : Sul palco da Sper ospiti i Negramaro A sopresa entra Virginia Raffaele È Virginia Raffaele la Sorpresa della terza serata del Festival di Sanremo. L'attrice torna sul palco che...

Sanremo 2018 - la terza serata : altri dieci big - mentre Virginia Raffaele superstar «massacra» Baglioni : Tutto pronto per il terzo round, ritornano i bolognesi che entusiasmarono con la «nonna danzante», poi altre nove big. Oltre agli altri quattro giovani, Negramaro e Giorgia