Sanremo non perde Meta e Moro | la coppia resta in gara tra le polemiche

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo : ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si torna indietro : “C’è un regolamento da rispettare…” : Ore di impazienza per Eermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo si sono presentati in coppia con il brano Non mi avete fatto niente e solo dopo qualche ora è arrivata l’accusa di plagio. Dopo le verifiche è finalmente arrivata la risoluzione finale e il destino dei due concorrenti adesso è chiaro. È arrivata attraverso la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio 2018, la decisione della ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Moro riammessi in gara : non è plagio. Scoppia la polemica in sala stampa : La gestione da parte della Rai del caso Ermal Meta e Moro è imbarazzante, per usare un eufemismo. Accusati di plagio di un brano di Sanremo 2015, inizialmente sono stati perdonati. 'Sapevamo tutto, ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano in gara con Non mi avete fatto niente a Sanremo 2018 : applausi e polemiche in sala stampa : Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano in gara con Non mi avete fatto niente. La decisione della Rai è quindi definitiva e ritiene che il brano abbia tutte le caratteristiche per essere un inedito. I punti cruciali del regolamento erano già noti prima della decisione finale, quindi non ci sono delle grandi novità in merito alla decisione finale dell'organizzazione, che riammette in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. ...

Sanremo - Meta e Moro restano in gara : "Canzone simile ma non uguale". Stasera si esibiranno : Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara al Festival di Sanremo, dopo che ieri erano stati "sospesi" per il caso del presunto plagio della loro canzone. «A seguito delle...

“Copiona - siparietto originale un corno!”. Sanremo - smascherata Michelle. Quella scenetta con Baglioni e Favino che molti hanno trovato spassosa non è nuova per niente. E c’è la prova : ecco dove l’avete già vista : A Sanremo 2018 già dopo la prima sera si è aperta la polemica del presunto plagio di Non mi avete fatto niente, la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, uno dei brani che, tra l’altro, era dato per favorito. Non si parla d’altro nelle ultime ore, anche perché, in attesa degli apprendimenti in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone presentata da Meta e Moro, i due sono stati ...

“Sentito che hanno detto?”. La gaffe dei ‘tenorini’ del Volo non passa inosservata. A Sanremo una bruttissima frase indirizzata alla reginetta della tv ha lasciato tutti di sasso. La replica non si farà attendere : La seconda serata del Festival di Sanremo ha confermato il grande successo del debutto. I conduttori piacciono e le canzoni in gara stanno incontrando il favore del pubblico. Ma ovviamente non mancano le polemiche e i fan più attenti colgono ogni minimo sciVolone che in ogni caso contribuisce a mettere un po’ di pepe sulla coda della kermesse. Nel corso della puntata del 7 febbraio si sono esibiti 10 big su 20 in concorso e tra ...

NOEMI/ Video - Non smettere mai di cercarmi : in arrivo una denuncia per lei? (Sanremo 2018) : NOEMI si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non smettere mai di cercarmi". La cantante tornerà sul palco durante la terza serata della kermesse.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:23:00 GMT)

“Hey - ma…” Sanremo - avete fatto caso alle mani di Michelle Hunziker? Un ‘dettaglio’ non proprio di poco conto che esce fuori solo adesso - dopo uno studio attento : Sanremo 2018, occhi puntati sul look di Michelle Hunziker anche, ovviamente, nella seconda serata del Festival. E chi ha apprezzato la scelta del debutto, non sarà rimasto deluso dagli altri abiti pensati e realizzati per la svizzera dall’amica stilista Alberta Ferretti. Curiosità: Michelle si era già affidata alla Ferretti nel 2007, sempre all’Ariston. Trionfo di luce e di colore (a parte un classico nero sfoggiato verso la fine ...

“Ma che fanno?!” Sting e Shaggy sul palco di Sanremo : non è sfuggito a nessuno. Forse senza precedenti e anche Claudio Baglioni resta di sasso. E sul web spuntano i retroscena : Seconda giornata intensa al Festival di Sanremo. In scena i giovani e il pubblico ha dimostrato di apprezzare. Sono stati 9 milioni 687 mila, pari al 47.7% di share, infatti, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Nel 2017 la seconda serata del festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi aveva avuto in media 10 milioni 367 mila spettatori, pari al 46.6% ...

“Ma il seno di Michelle…”. Sanremo - la scollatura della Hunziker non perdona . Prima in nero - poi in rosso e con il décolleté sempre ‘più alto’. Tutta la verità sulle grazie della regina di questo Festival : Sanremo 2018, seconda serata, seconda sfilata per Michelle Hunziker. Per il debutto di martedì la svizzera che per questo Festival affianca Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino ha indossato creazioni realizzate su misura per lei dalla collezione Armani Privè. Per il secondo, attesissimo, appuntamento della kermesse ha invece puntato tutto su Alberta Ferretti. Che è anche una sua amica. Una sola parola, anche a fronte dei ...

Paddy Jones/ La nonna ballerina : grande attesa per il ritorno della “vecchia che balla” (Sanremo 2018) : Lo stato sociale torna sul palco di Sanremo 2018 con "Una vita in vacanza". Non mancherò Paddy Jones, la ballerina di salsa che ha conquistato il pubblico del Festival.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:00:00 GMT)

“Ma quanto è sexy?”. Sanremo - non diteci che vi siete persi lo show di Favino! Non solo Michelle - anche Pierfrancesco non scherza : tripudio di complimenti per ‘quella’ performance sul palco dell’Ariston che ha lasciato il pubblico di stucco : Sanremo 2018, Michelle Hunziker sarà pure la regina, ma in quanto a sensualità e ironia pure Pierfrancesco Favino non scherza. Affiancano entrambi Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico della kermesse, ma spiccano sempre di più. E se Michelle, anche nella seconda serata, lascia tutti di nuovo senza fiato per gli abiti strepitosi realizzati per lei dall’amica stilista Alberta Ferretti, Pierfrancesco (che ha indossato ...