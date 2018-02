Sanremo | Meta e Moro si difendono | «Non siamo dei furbacchioni | le canzoni non ci mancano»

Sanremo - Moro & Meta : 'Non mi avete fatto niente' è trend su YouTube Video : Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2018, è andata in onda la prima puntata della sessantottesima edizione del 'Festival di Sanremo [Video]', che ha registrato il record di ascolti nella storia della kermesse musicale. Lo scorso martedì sera, è stata trasmessa la prima diretta ufficiale del Festival di #Sanremo 2018, che sul palco del Teatro Ariston ha visto le esibizioni di artisti del calibro di The Kolors, Le Vibrazioni, Noemi, Annalisa, ...

Sanremo 2018 - Meta e Moro restano in gara al Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati riammessi al Festival di Sanremo. Il palco dell'Ariston che era statonegato loro ieri sera dopo le polemiche sul presunto plagio della canzone portata in gara si riaprirà stasera. Quando i due cantanti torneranno a far risuonare le note di "Non mi avete fatto niente"."A seguito delle valutazioni tecniche effettuate - scrive l'ufficio legale di viale Mazzini in una nota - ...

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : riammessi in gara Moro e Ermal Meta - la canzone è inedita : Festival di Sanremo 2018, News live: ascolti seconda serata in calo, share 47,7% meglio di Conti. Ospiti di oggi, canzone Ermal Meta e Fabrizio Moro resta in gara, cantanti riammessi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Sanremo non perde Meta e Moro : la coppia resta in gara tra le polemiche : Non è stata la 'rivolta' del web a indurre la Rai a mantenere in gara il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, 'esiste un regolamento e noi rispondiamo a quello e non ad altro, come il web'. Lo ha detto il ...

Sanremo - Meta e Moro restano in gara : «Il brano rispetta il regolamento» - ma la Rete si divide| : Per la Rai la canzone “Non mi avete fatto niente” rispetta i requisiti di novità previsti da regolamento: si chiude così il caso scoppiato dopo la prima serata

Sanremo - Meta-Moro restano in gara. E forse torna Virginia Raffaele : A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal...

Sanremo è Sanremo #4 – Si chiude il caso Meta-Moro; ottimi ascolti della seconda serata; gli ospiti e l’ordine dei cantanti della terza serata; anticipazioni sulla finale. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Sanremo - Meta e Moro restano in gara : «Rispetta il regolamento» - ma la Rete si divide| : Per la Rai la canzone “Non mi avete fatto niente” rispetta i requisiti di novità previsti da regolamento: si chiude così il caso scoppiato dopo la prima serata

ERMAL META E FABRIZIO MORO RIAMMESSI A Sanremo 2018/ Video - canzone in gara : “brano inedito - può competere” : ERMAL META e FABRIZIO MORO RIAMMESSI al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a SANREMO 2018, intanto il brano è primo in radio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:30:00 GMT)

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo : ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si torna indietro : “C’è un regolamento da rispettare…” : Ore di impazienza per Eermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo si sono presentati in coppia con il brano Non mi avete fatto niente e solo dopo qualche ora è arrivata l’accusa di plagio. Dopo le verifiche è finalmente arrivata la risoluzione finale e il destino dei due concorrenti adesso è chiaro. È arrivata attraverso la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio 2018, la decisione della ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018 : la decisione della Rai : Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara Dopo tanto parlare, ecco arrivare la decisione definitiva della Rai: Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018. Difatti, durante la consueta conferenza stampa di rito, la produzione del Festival di Sanremo ha annunciato che non ci siano i requisiti necessari per escludere dalla gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma cosa è successo? Perchè i due cantautori hanno rischiato ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Moro riammessi in gara : non è plagio. Scoppia la polemica in sala stampa : La gestione da parte della Rai del caso Ermal Meta e Moro è imbarazzante, per usare un eufemismo. Accusati di plagio di un brano di Sanremo 2015, inizialmente sono stati perdonati. 'Sapevamo tutto, ...

Sanremo - la Rai salva Meta e Moro : il duo resta in gara : Questione di parole, cavilli, etica. Un ritornello “riciclato”, un caso di “autoplagio”, un brano non del tutto inedito. Frasi, spiegazioni, dubbi, e tanti tanti giri di parole. Ma, alla fine, la Rai salva Ermal Meta e Fabrizio Moro: il duo dunque resta in gara. Stasera saranno i settimi ad esibirsi, ma le polemiche non si placano. ...

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata : i cantanti e gli ospiti. Restano in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro : C’è una grande soddisfazione nella squadra sanremese per gli ascolti della seconda serata del Festival della canzone italiana, arrivato al 47,7% di share. “Siamo tutti contenti del risultato: sono quello che si intende di meno di ascolti, ma sembrano sull’onda del buon successo della prima serata”, commenta Baglioni nella tradizionale conferenza stampa. E ora ci si avvicina al giro di boa: la terza serata, metà Festival. ...